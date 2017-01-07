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Р-1 и С-2 предлагаются Новой Зеландии

09.01.2017 Военный паритет 11 0
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Патрульный самолет Р-1
Источник: militaryparitet.com

Япония ведет переговоры с Новой Зеландией по продаже морских патрульных самолетов Р-1 (верхнее фото) и транспортных самолетов С-2 (нижнее фото - прототип ХС-1). Если контракт буде подписан, это может первой крупной военной экспортной победой Японии.

Оба типа самолетов разработаны и производятся компанией Kawasaki Heavy Industries. В первой половине этого года Япония должна представить окончательное предложение по цене, организации производства и технического обслуживания самолетов.

Отмечается, что Р-1 и С-2 имеют большое количество одинаковых деталей в крыле и других частях планера, что позволит Новой Зеландии сэкономить на их эксплуатации и ремонте.


Патрульный самолет C-2
Источник: militaryparitet.com
07.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Новая Зеландия
Япония

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