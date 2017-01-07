Р-1 и С-2 предлагаются Новой Зеландии



Патрульный самолет Р-1

Источник: militaryparitet.com Патрульный самолет Р-1Источник: militaryparitet.com

Япония ведет переговоры с Новой Зеландией по продаже морских патрульных самолетов Р-1 (верхнее фото) и транспортных самолетов С-2 (нижнее фото - прототип ХС-1). Если контракт буде подписан, это может первой крупной военной экспортной победой Японии.

Оба типа самолетов разработаны и производятся компанией Kawasaki Heavy Industries. В первой половине этого года Япония должна представить окончательное предложение по цене, организации производства и технического обслуживания самолетов.

Отмечается, что Р-1 и С-2 имеют большое количество одинаковых деталей в крыле и других частях планера, что позволит Новой Зеландии сэкономить на их эксплуатации и ремонте.