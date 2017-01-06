Минобороны объявило об уходе "Адмирала Кузнецова" из Сирии



Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш.

Источник: РИА Новости / Dover-Marina.com Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш.Источник: РИА Новости / Dover-Marina.com

Министерство обороны России приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента России Владимира Путина. Первым зону конфликта покинет авианосец "Адмирал Кузнецов", сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает в пятницу, 6 января, ТАСС.

По его словам, вместе с "Кузнецовым" из зоны боевых действий уйдет крейсер "Петр Великий", а также сопровождающие их корабли, сообщает "Интерфакс". Переход из Средиземного моря в пункт основного базирования Североморск начнется уже 6 января.

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов со своей стороны заявил журналистам, что задачи корабельной авианесущей группы в Сирии выполнены. Он также сообщил, что корабли и суда группы полностью обеспечены запасами материальных средств и технически исправны, передает РИА Новости.

3 января "Интерфакс", ссылаясь на собственный источник, сообщил, что авианосец "Адмирал Кузнецов" и крейсер "Петр Великий" могут завершить поход в Средиземное море в этом же месяце.

29 декабря Путин поддержал предложение Минобороны о сокращении группировки российских войск в Сирии. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит бороться с международным терроризмом и поддерживать официальный Дамаск в этом противостоянии. "Безусловно, будем исполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", — добавил президент.

Корабельная авианосная группа Северного флота выдвинулась к берегам Сирии 15 октября. В ее состав также вошли большие противолодочные корабли "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и вспомогательные суда. "Кулаков" в конце ноября покинул Средиземное море.