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Военные отчитались о выполненных палубной авиацией боевых задачах в САР

09.01.2017 Lenta.ru 27 0
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Су-33
Истребитель Су-33 во время боевого вылета с палубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" ©
Источник: Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Самолеты палубной авиации России впервые в истории военно-морского флота страны решали боевые задачи, нанося удары по наземным объектам в Сирии с палубы корабля. Об этом в пятницу, 6 января, заявил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

Также он добавил, что за два месяца морская авиация выполнила в САР 420 вылетов, из них 117 ночью. При этом были поражены 1252 объекта террористов.

"Удары наносились по объектам инфраструктуры, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам незаконных вооруженных формирований. Находившийся в акватории Средиземного моря фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота 15 ноября 2016 года нанес ракетный удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам ИГИЛ ("Исламское государство", организация запрещена в России — прим. "Ленты.ру") на территории Сирии. Все цели поражены", — подчеркнул командующий.

Ранее в тот же день Минобороны России объявило об уходе авианосца "Адмирал Кузнецов" из Сирии в соответствии с решением президента Владимира Путина о сокращении группировки войск в САР. По данным "Интерфакс", из зоны боевых действий также уйдет крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли.

29 декабря глава государства согласился с предложением министерства обороны сократить группировку войск в Сирии. При этом он подчеркнул, что Россия будет продолжать поддерживать Дамаск в борьбе с международным терроризмом и исполнять достигнутые договоренности.

06.01.2017
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Россия
Сирия
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Адмирал Кузнецов
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