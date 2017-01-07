Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Пентагон отказался прекратить полеты B-52 из-за отвалившегося двигателя

09.01.2017 Lenta.ru 30 0
0
Понравилась новость?
 0
B-52
Самолет-бомбардировщик B-52
Источник: Boeing

Американские военные решили не прекращать эксплуатацию стратегических бомбардировщиков B-52, несмотря на потерю одним из этих самолетов двигателя во время полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Командования глобального удара военно-воздушных сил (ВВС) США Линду Фрост.

Полеты бомбардировщиков, как отметила Фрост, продолжаются. "Первоначальная оценка [обстоятельств авиапроисшествия] не указывает на наличие проблемы, затрагивающей весь парк [B-52]", — добавила она.

Издание Defense News сообщает со ссылкой на министра ВВС Дебору Ли Джеймс, что причиной инцидента с B-52, вероятнее всего, стал отказ двигателя. Аналогичное мнение высказал командующий Командования глобальных ударов ВВС США Робин Рэнд. "Двигатель не просто отвалился. В двигателе была неисправность, и он саморазрушился", — сказал генерал, уточнив, что речь может идти о проблемах с обтекателем.

Стратегический бомбардировщик В-52 ВВС США потерял двигатель во время учебного полета 4 января, примерно в 50 километрах к северо-востоку от базы Майнот. Самолет без вооружения, оснащенный восемью турбореактивными двигателями производства компании Pratt & Whitney, успешно совершил посадку. Экипаж — пять человек — не пострадал.

Обломки двигателя обнаружены в незаселенной местности. Причины случившегося пока не установлены, начато расследование.

В-52 Stratofortress производится компанией "Боинг" с 1952 года, состоит на вооружении ВВС США с 1955-го. Предполагается, что бомбардировщик будет эксплуатироваться примерно до 2040 года, когда его должен полностью заменить B-21, выпуском которого занимается корпорация Northrop Grumman.

07.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Pratt&Whitney

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 08.01 22:43
  • 15
Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV
  • 08.01 22:32
  • 19
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 08.01 21:01
  • 12
Армия РФ в 2017 году получит опытную партию новых легких пулеметов РПК-16
  • 08.01 20:40
  • 26
Украинский симбиоз. Карабин М4 под патрон АК-47
  • 08.01 20:35
  • 3096
Оценка Советского периода в истории России.
  • 08.01 19:41
  • 214
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.01 18:58
  • 1
Глаза для ядерной войны
  • 08.01 15:28
  • 1
АПЛ "Ясень" получат новые каналы обмена информацией со всеми видами войск
  • 08.01 15:28
  • 2
В-52. Оторвался двигатель
  • 08.01 15:14
  • 18
СМИ: Су-35 может стать последним истребителем, закупаемым Китаем за рубежом
  • 08.01 15:08
  • 4
Подводные силы Тихоокеанского флота празднуют 112 лет со дня образования
  • 08.01 14:51
  • 4
Роботы "Нерехта" и "Соратник" приняли участие в сборах Сухопутных войск
  • 08.01 13:44
  • 28
В 2017 году РФ сохранит объем экспорта вооружений на уровне $14 млрд
  • 08.01 13:26
  • 12
"Ту-154 не уступает западным аналогам"
  • 08.01 12:43
  • 13
Российская авиация пополнится пятью новыми бомбардировщиками
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  