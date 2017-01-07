Пентагон отказался прекратить полеты B-52 из-за отвалившегося двигателя
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Самолет-бомбардировщик B-52
Источник: Boeing
Американские военные решили не прекращать эксплуатацию стратегических бомбардировщиков B-52, несмотря на потерю одним из этих самолетов двигателя во время полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Командования глобального удара военно-воздушных сил (ВВС) США Линду Фрост.
Полеты бомбардировщиков, как отметила Фрост, продолжаются. "Первоначальная оценка [обстоятельств авиапроисшествия] не указывает на наличие проблемы, затрагивающей весь парк [B-52]", — добавила она.
Издание Defense News сообщает со ссылкой на министра ВВС Дебору Ли Джеймс, что причиной инцидента с B-52, вероятнее всего, стал отказ двигателя. Аналогичное мнение высказал командующий Командования глобальных ударов ВВС США Робин Рэнд. "Двигатель не просто отвалился. В двигателе была неисправность, и он саморазрушился", — сказал генерал, уточнив, что речь может идти о проблемах с обтекателем.
Стратегический бомбардировщик В-52 ВВС США потерял двигатель во время учебного полета 4 января, примерно в 50 километрах к северо-востоку от базы Майнот. Самолет без вооружения, оснащенный восемью турбореактивными двигателями производства компании Pratt & Whitney, успешно совершил посадку. Экипаж — пять человек — не пострадал.
Обломки двигателя обнаружены в незаселенной местности. Причины случившегося пока не установлены, начато расследование.
В-52 Stratofortress производится компанией "Боинг" с 1952 года, состоит на вооружении ВВС США с 1955-го. Предполагается, что бомбардировщик будет эксплуатироваться примерно до 2040 года, когда его должен полностью заменить B-21, выпуском которого занимается корпорация Northrop Grumman.
07.01.2017
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