Шесть гидрографических катеров получит российский флот до 2019 года



Проектное изображение большого гидрографического катера проекта 23040Г, законтрактованного для ВМФ России на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»

Источник: ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» Проектное изображение большого гидрографического катера проекта 23040Г, законтрактованного для ВМФ России на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»Источник: ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»

Первые два катера войдут в состав гидрографической службы Балтийского флота

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Завод "Нижегородский теплоход" до 2019 года построит шесть больших гидрографических катеров проекта 23040Г для гидрографической службы ВМФ России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Первые два больших гидрографических катера войдут в состав гидрографической службы Балтийского флота, а последующие - в гидрографические службы Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии", - сказали в военном ведомстве.

Катера предназначены, в частности, для высокоточной съемки рельефа дна и обследования навигационно опасных объектов на глубинах до 400 метров. С их помощью гидрографы смогут исследовать рельеф дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тыс. метров.

Кроме того, катера этого проекта необходимы для навигационно-гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций, лоцманской проводки подводных лодок, крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.