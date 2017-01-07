Шесть гидрографических катеров получит российский флот до 2019 года
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Проектное изображение большого гидрографического катера проекта 23040Г, законтрактованного для ВМФ России на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»
Источник: ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»
Первые два катера войдут в состав гидрографической службы Балтийского флота
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Завод "Нижегородский теплоход" до 2019 года построит шесть больших гидрографических катеров проекта 23040Г для гидрографической службы ВМФ России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Первые два больших гидрографических катера войдут в состав гидрографической службы Балтийского флота, а последующие - в гидрографические службы Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии", - сказали в военном ведомстве.
Катера предназначены, в частности, для высокоточной съемки рельефа дна и обследования навигационно опасных объектов на глубинах до 400 метров. С их помощью гидрографы смогут исследовать рельеф дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тыс. метров.
Кроме того, катера этого проекта необходимы для навигационно-гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций, лоцманской проводки подводных лодок, крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.
07.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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