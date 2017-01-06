Ракетные войска к 2020 году полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации



Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС

Согласно заявлению Минобороны РФ, это стало возможным благодаря динамике поставки в войска новых образцов техники связи

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) к 2020 году полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Динамика поставки в войска новых образцов техники связи позволит к 2020 году полностью перейти на современные цифровые технологии передачи информации. В последние четыре года на вооружение РВСН поступили новые цифровые системы передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий, обновляется парк станций спутниковой связи, радиостанций КВ и УКВ диапазонов, комплексы технического обеспечения и ремонта средств связи", - сказали в военном ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, РВСН также получают цифровое телекоммуникационное оборудование, в том числе цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции засекреченной и открытой телефонной связи, локально-вычислительные сети закрытого сегмента сети передачи данных.

Кроме того, в рамках госконтрактов пункты управления РВСН были оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием. Также в Ракетных войсках переоборудованы Центр связи, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в подмосковном Серпухове, отметили в военном ведомстве.