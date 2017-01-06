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Китай запустил новый спутник для теста телекоммуникационных технологий

09.01.2017 РИА Новости 15 0
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РН "Чанчжэн-3Б"
Старт китайской РН "Чанчжэн-3Б"
Источник: http://www.cntv.ru/

ПЕКИН, 6 янв — РИА Новости, Иван Булатов. КНР осуществила успешный запуск спутника нового поколения для тестирования телекоммуникационных технологий, сообщает в пятницы министерство обороны КНР.


Запуск был произведен в четверг в 23.19 по местному времени (18.19 мск) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан в провинции Сычуань.


Спутник будет использоваться для обеспечения спутниковой связи, а также для тестирования многочастотной и скоростной передачи данных. Запуск спутника стал первым для Китая в 2017 году успешным запуском в космос.


Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что Китай в 2017 году планирует осуществить порядка 30 запусков в космос.

06.01.2017
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Китай

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