Китай запустил новый спутник для теста телекоммуникационных технологий



Старт китайской РН "Чанчжэн-3Б"

Источник: http://www.cntv.ru/ Старт китайской РН "Чанчжэн-3Б"Источник: http://www.cntv.ru/

ПЕКИН, 6 янв — РИА Новости, Иван Булатов. КНР осуществила успешный запуск спутника нового поколения для тестирования телекоммуникационных технологий, сообщает в пятницы министерство обороны КНР.

Запуск был произведен в четверг в 23.19 по местному времени (18.19 мск) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

Спутник будет использоваться для обеспечения спутниковой связи, а также для тестирования многочастотной и скоростной передачи данных. Запуск спутника стал первым для Китая в 2017 году успешным запуском в космос.

Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что Китай в 2017 году планирует осуществить порядка 30 запусков в космос.