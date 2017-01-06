Президент Египта поднял флаг на вертолетоносце "Гамаль Абдель Насер"
|
Отрасли и сферы: Флот + Рынки и сотрудничество, Флот + Состояние и перспективы ОПК
|
Головной из двух приобретенных Египтом универсальных десантных кораблей (УДК) типа Mistral, изначально построенных во Франции для России - L 1010 Gamal Abdel Nasser (в постройке - российский «Владивосток»)
Источник: Reuters
Речь идет об одном из "Мистралей", построенных по заказу России, однако проданных Египту после расторжения контракта с РФ
КАИР, 5 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в четверг поднял государственный флаг на вертолетоносце "Гамаль Абдель Насер" типа "Мистраль" на военной базе близ населенного пункта Сафага на Красном море.
Кроме того глава египетского государства присутствовал на учениях отрядов морской пехоты, а также проинспектировал строительство некоторых важнейших объектов для экономики страны в провинции Красное море.
В 2011 году во французском городе Сен-Назер началось строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" по заказу ВМФ России. Первый корабль получил название "Владивосток", второй - "Севастополь", Франция должна была передать в ноябре 2014 года. Однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. Летом 2015 года контракт был расторгнут. В результате Париж выплатил Москве €949,7 миллиона, а корабли затем были проданы Египту.
Первый универсальный десантный корабль (УДК) "Гамаль Абдель Насер" (ENS Gamal Abdel Nasser 1010, изначально "Владивосток" - прим. ТАСС), получивший название в честь второго президента Египта (1954-1970), был передан Египту 2 июня 2016 года. Через несколько месяцев Египет получил и второй корабль, названный "Анвар Садат" - также в честь одного из экс-президентов страны.
06.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.01.2017 Год оружия
30.12.2016 Россия построит свои «Мистрали»
27.12.2016 Тришкин кафтан десантного флота
26.12.2016 Средиземноморский поход: секреты съемок на "Адмирале Кузнецове"
21.12.2016 "Новый курс" вместо "новой нормальности"
13.12.2016 "Отказ от "Мистралей" не повлиял на ВМФ России"
06.12.2016 Польша просит 70 ракет для Питера и Калининграда
02.12.2016 Свой вместо чужих