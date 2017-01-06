В войска скоро начнут поступать средства связи 6-го поколения - Минобороны РФ



Радиостанция «Восход», предназначенная для создания быстроразворачиваемых мультимедийных сетей связи в полевых условиях.

Источник: Ростех Радиостанция «Восход», предназначенная для создания быстроразворачиваемых мультимедийных сетей связи в полевых условиях.Источник: Ростех

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская армия в 2016 году получила около 22 тысяч средств связи, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"Этот показатель на шесть процентов превышает прошлогоднюю статистику", - сказано в пресс-релизе ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Отмечается, что "в ближайшее время в войска планируется поставить комплексы технических средств, комплексы средств связи шестого поколения различного базирования и применения, унифицированный ряд телекоммуникационного оборудования модульного типа".