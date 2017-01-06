В войска скоро начнут поступать средства связи 6-го поколения - Минобороны РФ
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Радиостанция «Восход», предназначенная для создания быстроразворачиваемых мультимедийных сетей связи в полевых условиях.
Источник: Ростех
Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская армия в 2016 году получила около 22 тысяч средств связи, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"Этот показатель на шесть процентов превышает прошлогоднюю статистику", - сказано в пресс-релизе ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН".
Отмечается, что "в ближайшее время в войска планируется поставить комплексы технических средств, комплексы средств связи шестого поколения различного базирования и применения, унифицированный ряд телекоммуникационного оборудования модульного типа".
06.01.2017
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