В 2016 году в Вооруженные Силы России поставлено 105 беспилотных авиационных комплексов



Беспилотный летательный аппарат комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4» разработки и производства ООО «Ижмаш – Беспилотные системы», в составе 924-го Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России

Источник: МО РФ Беспилотный летательный аппарат комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4» разработки и производства ООО «Ижмаш – Беспилотные системы», в составе 924-го Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны РоссииИсточник: МО РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что в 2016 году в Вооруженные Силы Российской Федерации поставлено 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Общее количество находящихся на вооружении БЛА различного назначения составляет почти 2 тыс. единиц.

Современные комплексы с БЛА позволяют эффективно решать широкий круг задач в различных условиях обстановки. Основной задачей является обеспечение выдачи разведывательной информации в реальном масштабе времени в различных условиях обстановки.

При этом все комплексы с БЛА до их принятия на снабжение проходят войсковые испытания в [924-м] Государственном центре беспилотной авиации Министерства обороны России [в Коломне], где изучаются их реальные возможности в условиях, максимально приближенных к боевым.

Также в 2016 году сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Все специалисты прошли подготовку в Центре к применению современных комплексов с БЛА.