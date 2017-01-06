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В 2016 году в Вооруженные Силы России поставлено 105 беспилотных авиационных комплексов

09.01.2017 bmpd.livejournal.com 7 0
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Гранат-4
Беспилотный летательный аппарат комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4» разработки и производства ООО «Ижмаш – Беспилотные системы», в составе 924-го Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России
Источник: МО РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что в 2016 году в Вооруженные Силы Российской Федерации поставлено 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Общее количество находящихся на вооружении БЛА различного назначения составляет почти 2 тыс. единиц.


Современные комплексы с БЛА позволяют эффективно решать широкий круг задач в различных условиях обстановки. Основной задачей является обеспечение выдачи разведывательной информации в реальном масштабе времени в различных условиях обстановки.


При этом все комплексы с БЛА до их принятия на снабжение проходят войсковые испытания в [924-м] Государственном центре беспилотной авиации Министерства обороны России [в Коломне], где изучаются их реальные возможности в условиях, максимально приближенных к боевым.


Также в 2016 году сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Все специалисты прошли подготовку в Центре к применению современных комплексов с БЛА.

06.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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