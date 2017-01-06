В 2016 году в Вооруженные Силы России поставлено 105 беспилотных авиационных комплексов
|
|
Беспилотный летательный аппарат комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4» разработки и производства ООО «Ижмаш – Беспилотные системы», в составе 924-го Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России
Источник: МО РФ
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что в 2016 году в Вооруженные Силы Российской Федерации поставлено 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Общее количество находящихся на вооружении БЛА различного назначения составляет почти 2 тыс. единиц.
Современные комплексы с БЛА позволяют эффективно решать широкий круг задач в различных условиях обстановки. Основной задачей является обеспечение выдачи разведывательной информации в реальном масштабе времени в различных условиях обстановки.
При этом все комплексы с БЛА до их принятия на снабжение проходят войсковые испытания в [924-м] Государственном центре беспилотной авиации Министерства обороны России [в Коломне], где изучаются их реальные возможности в условиях, максимально приближенных к боевым.
Также в 2016 году сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Все специалисты прошли подготовку в Центре к применению современных комплексов с БЛА.
06.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.01.2017 Северный флот поучаствует в большинстве номинаций Армейских международных игр
05.01.2017 Александр Якунин: спрос на разработки ОПК за рубежом вырос на 25 процентов
04.01.2017 Алексей Криворучко: мы ожидаем увеличение годовой выручки почти в два раза - до 16 млрд рублей
03.01.2017 WorldSkills - вызов существующей системе образования
30.12.2016 Китай готов провести у себя этап Армейских международных игр
29.12.2016 Подразделение беспилотных летательных аппаратов на Камчатке пополнилось партией новых БЛА «Орлан-10»
29.12.2016 Новые беспилотники "Орлан-10" усилили подразделение на Камчатке
26.12.2016 ИЭМЗ "Купол": стабильность совершенства