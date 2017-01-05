Венесуэльцы установили российский модуль на французский бронетранспортер
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БТР AMX-VCI ВС Венесуэлы с российским боевым модулем МБ2-04
Источник: topwar.ru
Военное ведомство Венесуэлы решило радикально усилить огневую мощь устаревших французских БТР AMX-VCI, находящихся на вооружении венесуэльской армии.
Для модернизации был выбран российский боевой модуль МБ2-04, производимый заводом «Муромтепловоз». Он имеет на вооружении 30-мм автоматическую пушку, автоматический гранатомет и пулемет ПКТ калибра 7,62 мм. Бронирование боевого отделения соответствует 5-му классу защиты.
Венесуэльцы установили российский модуль на французский бронетранспортер
Бронемашины AMX-VCI были разработаны на основе легкого танка AMX-13 и производились с 1957 г. Во Франции являлись основой бронетранспортного парка до появления AMX-10P.
В венесуэльской армии эксплуатируется около 50-ти БТР AMX-VCI. Штатно машины вооружены крупнокалиберным пулеметом (12,7 мм) либо автоматической пушкой (20 мм).
05.01.2017
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