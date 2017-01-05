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Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV

06.01.2017 Army Guide 61 0
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JLTV Oshkosh Defense
Легкая тактическая машина (JLTV) Oshkosh Defense
Источник: www.defenseindustrydaily.com

Компания Oshkosh Defense получила заказ стоимостью более $ 176 млн на поставку четвертой партии Совместных легких тактических машин (JLTV) армии США.


Общий контракт на JLTV, в рамках которого осуществляются данные поставки, был заключен в августе 2015 года.


Программа JLTV армии США охватывает закупку 409 машин, 1984 установленных систем, 82 сменных систем, а также связанны с ними услуг и поддержки.


Вице-президент Oshkosh Defense по совместным программам и генеральный менеджер, Дэйв Диерсен (Dave Diersen) сказал: "Программа JLTV обеспечивает наших солдат и морских пехотинцев легкой тактической машиной с лучшими характеристиками в мире".


"Мы начали поставлять мелкосерийные машины армии и корпусу морской пехоты для испытаний в климатических условиях по всей стране, и до сих пор мы были довольны характеристиками."


По словам представителя Oshkosh, солдаты в США получат машину, которая на треть меньше и на треть легче, чем MRAP от Oshkosh повышенной проходимости (M-ATV).


Скорость машины по бездорожью, как ожидается, будет на 70% выше, чем у M-ATV.


Приводится она в движение она 6,6-литровым турбированным дизельным двигателем. Машина может транспортироваться самолетом, таким как C130, а также вертолетом CH-53 или CH-47.


На JLTV от Oshkosh может устанавливаться боевой модуль с дистанционным управлением R-400S-MK2 от EOS с автоматической пушкой M230 LF 30 мм от Orbital ATK.


Поставка машин и систем по последнему заказу начнется в конце 2017 года.


Сергей Вэй

05.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
CH-47 "Чинук"
JLTV
M-ATV
Компании
Orbital ATK

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