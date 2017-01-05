Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV



Легкая тактическая машина (JLTV) Oshkosh Defense

Источник: www.defenseindustrydaily.com Легкая тактическая машина (JLTV) Oshkosh DefenseИсточник: www.defenseindustrydaily.com

Компания Oshkosh Defense получила заказ стоимостью более $ 176 млн на поставку четвертой партии Совместных легких тактических машин (JLTV) армии США.

Общий контракт на JLTV, в рамках которого осуществляются данные поставки, был заключен в августе 2015 года.

Программа JLTV армии США охватывает закупку 409 машин, 1984 установленных систем, 82 сменных систем, а также связанны с ними услуг и поддержки.

Вице-президент Oshkosh Defense по совместным программам и генеральный менеджер, Дэйв Диерсен (Dave Diersen) сказал: "Программа JLTV обеспечивает наших солдат и морских пехотинцев легкой тактической машиной с лучшими характеристиками в мире".

"Мы начали поставлять мелкосерийные машины армии и корпусу морской пехоты для испытаний в климатических условиях по всей стране, и до сих пор мы были довольны характеристиками."

По словам представителя Oshkosh, солдаты в США получат машину, которая на треть меньше и на треть легче, чем MRAP от Oshkosh повышенной проходимости (M-ATV).

Скорость машины по бездорожью, как ожидается, будет на 70% выше, чем у M-ATV.

Приводится она в движение она 6,6-литровым турбированным дизельным двигателем. Машина может транспортироваться самолетом, таким как C130, а также вертолетом CH-53 или CH-47.

На JLTV от Oshkosh может устанавливаться боевой модуль с дистанционным управлением R-400S-MK2 от EOS с автоматической пушкой M230 LF 30 мм от Orbital ATK.

Поставка машин и систем по последнему заказу начнется в конце 2017 года.

Сергей Вэй