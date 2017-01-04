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Китайская авианосная группа провела учения в Южно-Китайском море

06.01.2017 Lenta.ru 56 0
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Истребитель J-15 взлетает с авианосца "Ляонин". 23 ноября 2012. Источник: news.xinhuanet.com

Китайская авианосная группа провела учения с полетами палубных самолетов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает "Синьхуа".

Как отмечает портал Военно-морского института США (USNI), авианосец "Ляонин" совершил первый в своей истории поход в спорный морской регион. Его эскорт состоит из трех ракетных эсминцев, двух фрегатов, противолодочного корвета и корабля снабжения.

По сообщению "Синьхуа", в полетах участвуют истребители J-15 и палубные вертолеты. Как отмечают источники издания, сложные гидрометеоролигические условия, в частности проходящий над морем холодный фронт, создают определенные проблемы, однако учения оцениваются как весьма важные с точки зрения проблем боевого слаживания авианосной группы. Видеозапись учений приводит канал CCTV.

Представители американского военного ведомства отметили, что не имеют замечаний по поводу китайских учений. "Мы продолжаем наблюдать за китайской активностью в регионе. США признают свободу мореплавания и использования воздушного пространства для всех стран в соответствии с международным правом", — приводит USNI слова представителя Пентагона.

Первый и единственный на сегодняшний день китайский авианосец "Ляонин" вошел в Южно-Китайское море 26 декабря 2016 года. Авианосец сопровождают два эсминца проекта 052C, один эсминец более современного проекта 052D, два фрегата проекта 054А, противолодочный корвет проекта 056А и судно снабжения проекта 903А. Ранее учения с использованием авианосца проводились исключительно в прибрежных водах Желтого и Восточно-Китайского морей.

04.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
J-15
Проекты
Авианосец
Тип-056

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