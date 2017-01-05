США передислоцируют палубную авиацию с базы около Токио в префектуру Ямагути
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Палубный истребитель F/A-18F Super Hornet
Источник: U.S. Navy
Как отмечается, такое решение могло быть продиктовано попыткой отреагировать на жалобы жителей вблизи базы Ацуги на шум от самолетов
ТОКИО, 5 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Командование американского военного контингента в Японии приняло решение передислоцировать палубную авиацию, приписанную авианосцу Ronald Reagan, с базы Ацуги в префектуре Канагава недалеко от Токио на другую базу - Ивакуни в префектуре Ямагути. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo News.
Как отмечается, такое решение могло быть продиктовано попыткой отреагировать на жалобы жителей вблизи базы Ацуги на шум от самолетов. Речь идет примерно о 60 машинах, среди которых истребители F/A-18 и самолеты радиолокационного обнаружения E-2C.
Вместе с тем после перевода техники и личного состава с членами их семей на базу Ивакуни численность американского контингента в районе превысит 10 тыс. человек, что составляет более 10% местного населения.
Япония и США еще в 2006 году договорились пересмотреть присутствие американских военных в тех или иных районах страны, чтобы смягчить негативное влияние на местное населения. Жители городов вблизи американских баз часто жалуются на шум самолетов и вертолетов, а также на другие неудобства в связи с таким соседством.
05.01.2017
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