США передислоцируют палубную авиацию с базы около Токио в префектуру Ямагути



Палубный истребитель F/A-18F Super Hornet

Источник: U.S. Navy Палубный истребитель F/A-18F Super HornetИсточник: U.S. Navy

Как отмечается, такое решение могло быть продиктовано попыткой отреагировать на жалобы жителей вблизи базы Ацуги на шум от самолетов

ТОКИО, 5 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Командование американского военного контингента в Японии приняло решение передислоцировать палубную авиацию, приписанную авианосцу Ronald Reagan, с базы Ацуги в префектуре Канагава недалеко от Токио на другую базу - Ивакуни в префектуре Ямагути. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo News.

Как отмечается, такое решение могло быть продиктовано попыткой отреагировать на жалобы жителей вблизи базы Ацуги на шум от самолетов. Речь идет примерно о 60 машинах, среди которых истребители F/A-18 и самолеты радиолокационного обнаружения E-2C.

Вместе с тем после перевода техники и личного состава с членами их семей на базу Ивакуни численность американского контингента в районе превысит 10 тыс. человек, что составляет более 10% местного населения.

Япония и США еще в 2006 году договорились пересмотреть присутствие американских военных в тех или иных районах страны, чтобы смягчить негативное влияние на местное населения. Жители городов вблизи американских баз часто жалуются на шум самолетов и вертолетов, а также на другие неудобства в связи с таким соседством.