Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США передислоцируют палубную авиацию с базы около Токио в префектуру Ямагути

06.01.2017 ИТАР-ТАСС 57 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель F/A-18F
Палубный истребитель F/A-18F Super Hornet
Источник: U.S. Navy

Как отмечается, такое решение могло быть продиктовано попыткой отреагировать на жалобы жителей вблизи базы Ацуги на шум от самолетов

ТОКИО, 5 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Командование американского военного контингента в Японии приняло решение передислоцировать палубную авиацию, приписанную авианосцу Ronald Reagan, с базы Ацуги в префектуре Канагава недалеко от Токио на другую базу - Ивакуни в префектуре Ямагути. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo News.

Как отмечается, такое решение могло быть продиктовано попыткой отреагировать на жалобы жителей вблизи базы Ацуги на шум от самолетов. Речь идет примерно о 60 машинах, среди которых истребители F/A-18 и самолеты радиолокационного обнаружения E-2C.

Вместе с тем после перевода техники и личного состава с членами их семей на базу Ивакуни численность американского контингента в районе превысит 10 тыс. человек, что составляет более 10% местного населения.

Япония и США еще в 2006 году договорились пересмотреть присутствие американских военных в тех или иных районах страны, чтобы смягчить негативное влияние на местное населения. Жители городов вблизи американских баз часто жалуются на шум самолетов и вертолетов, а также на другие неудобства в связи с таким соседством.

05.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
E2C
F-18
Проекты
Авианосец

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 05.01 23:12
  • 817
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.01 22:14
  • 8
WorldSkills - вызов существующей системе образования
  • 05.01 22:04
  • 133
Удобные «зеленые человечки»
  • 05.01 21:53
  • 188
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.01 21:42
  • 101
Первый настоящий МиГ-35 поднялся в воздух
  • 05.01 21:33
  • 5
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 05.01 21:14
  • 7
Украинский симбиоз. Карабин М4 под патрон АК-47
  • 05.01 21:12
  • 3062
Оценка Советского периода в истории России.
  • 05.01 21:03
  • 10
Армия РФ в 2017 году получит опытную партию новых легких пулеметов РПК-16
  • 05.01 20:49
  • 43
Экранопланам – быть!
  • 05.01 19:53
  • 8
Рогозин: летные испытания истребителя МиГ-35 начнутся в январе 2017 года
  • 05.01 18:28
  • 40
Новые ракеты и самолеты: что произошло в ОПК России в 2016 году
  • 05.01 18:20
  • 5
Фрегат "Адмирал Макаров" продолжит госиспытания в 2017 году
  • 05.01 16:23
  • 49
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
  • 05.01 14:29
  • 1
Аргентина купит у Израиля четыре патрульных катера за $49 млн для борьбы с наркоторговлей
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  