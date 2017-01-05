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Российские этапы "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска" АрМИ-2017 пройдут Приморье

06.01.2017 ИТАР-ТАСС 47 0
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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3 во время эстафеты танковых экипажей на окружном этапе всеармейских конкурсов "Танковый биатлон-2016" и "Суворовский натиск-2016" на Анастасьевском общевойсковом полигоне ВВО, Хабаровский край, 3 марта
Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

Отборочные этапы будут проведены в июне 2017 года на полигоне Сергеевский

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Всеармейские этапы соревнований "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" Армейских международных игр в этом году пройдут в Приморье. Об этом журналистам сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

"Отборочные этапы "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска" в рамках Армейских международных игр - 2017 будут проведены в июне на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Уже сейчас начались отборочные соревнования экипажей танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 на уровне воинских частей и соединений", - сказал Салюков.

По его словам, в 2017 году в рамках Армейских международных игр Сухопутные войска планируют провести шесть международных конкурсов, четыре из них будут проведены на территории иностранных государств. "Конкурсы "Суворовский натиск" и "Чистое небо" пройдут на территории Китая, а "Мастера артиллерийского огня" и "Снайперский рубеж" - на территории Казахстана", - напомнил главком.

05.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Казахстан
Китай
Россия
Продукция
БМП-2
Т-72
Компании
Минoбороны РФ

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