Восемь модернизированных палубных вертолетов Ка-27М получила Морская авиация ВМФ РФ
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Палубный вертолет Ка-27
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС
На вертолетах существенно обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование и установлена новая поисковая система
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Первые восемь модернизированных палубных вертолетов Ка-27М получила в свой состав Морская авиация ВМФ России. Об этом в четверг журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"В соответствии с планом обновления парка летательных аппаратов в состав Морской авиации ВМФ поступили первые восемь модернизированных корабельных вертолетов Ка-27М. На вертолетах существенно обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование и установлена новая поисковая система, позволяющая применять новые средства поиска и поражения подводных лодок различных классов. Вертолеты Ка-27М оснащены новейшим радиоакустическим оборудованием", - сказали в военном ведомстве.
Экипажи модернизированных вертолетов Ка-27М проходят специальный курс обучения в Центре боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске, добавили в Минобороны.
Многоцелевые Ка-27 различных модификаций составляют основу вертолетных подразделений Морской авиации. Они обеспечивают воздушную разведку на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск и обнаружение подводных лодок и надводных кораблей. Кроме того, они занимаются поиском и спасением терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов.
05.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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