Космические планы на 2017 год



Источник: © NASA Источник: © NASA

ТАСС собрал топ-10 наиболее важных событий наступившего года

2017 год для космической отрасли России будет наполнен большим количеством событий: начнется новый этап развития космодрома Восточный, продолжится пилотируемая программа на Международной космической станции (МКС), продолжатся испытания новой ракетно-космической техники.

В декабре прошлого года на заключительном заседании комиссии по вопросам строительства космодрома Восточный вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что главной задачей на 2017 год для российской космической отрасли должен стать выход на безаварийные пуски.

Топ-10 наиболее важных космических событий 2017 года

Сокращение российского экипажа МКС

Участники основного экипажа транспортного пилотируемого корабля Союз ТМА-17М 44/45: астронавт Кимия Юи, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт НАСА Челл Линдгрен Источник: http://ria.ru

В начале года российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. К такому решению пришлось прибегнуть из-за уменьшения запусков к МКС российских грузовых кораблей "Прогресс" и в ожидании многофункционального лабораторного модуля, который должен расширить жизненное пространство российского сегмента станции. Ожидается, что уже в начале 2018 года численность российского экипажа вновь восстановится.

В феврале на корабле "Союз МС-02" с орбиты вернутся двое российских космонавтов Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также американский астронавт Роберт Шейни Кимброу, а 27 марта с Байконура стартует космический корабль "Союз МС-04", на борту которого будут находиться лишь один российский космонавт Федор Юрчихин и его американский коллега Джек Фишер.

Запуск "Науки"

На декабрь 2017 года намечен запуск долгожданного российского многофункционального лабораторного модуля "Наука". Многие эксперты в ракетно-космической отрасли полагают, что запуск может быть перенесен на 2018 год.

Его создание началось в Центре имени Хруничева еще в 1995 году, и тогда он рассматривался в качестве дублера "Зари" — первого модуля МКС. В 2004 году было решено преобразовать МЛМ в полноценный научный модуль, но в 2013 году его отправили обратно на завод-изготовитель для устранения выявленных неисправностей.

Планируется, что весной 2017 года модуль доставят на космодром Байконур. Подготовка к запуску займет около девяти месяцев.

С "Наукой" российские космонавты получат каюту для третьего члена экипажа, второй туалет, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Для лабораторных исследований в модуле предусмотрено 29 рабочих мест.

Турист на МКС

Сокращение российского экипажа с трех до двух человек открывает возможность для краткосрочного полета на МКС космического туриста или иностранного астронавта. Учитывая, что участнику космического полета требуется около полугода на подготовку к полету, интрига, кто в сентябре 2017 года займет свободное место в космическом корабле "Союз МС-06", будет снята уже в ближайшие месяцы.

По словам исполнительного директора госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, не исключено, что место так и останется вакантным, если на него не найдется желающих. В этом случае на свободное место поставят контейнер с грузами для МКС.

Второй и третий пуски с Восточного

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный Источник: http://technologiya.ru/

В четвертом квартале 2017 года с нового российского космодрома Восточный ожидаются второй и третий космические пуски. Сначала с дальневосточного космодрома стартует ракета-носитель "Союз-2.1а" с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4, а следом — "Союз-2.1б" с метеоспутником "Метеор-М" №2-1.

Первый и пока единственный старт с нового космодрома был проведен в конце апреля 2016 года. Тогда ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела на орбиту три космических аппарата.

Стол для "Ангары"

Стартовое сооружение космодрома "Восточный" Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/

Во втором полугодии 2017 года на космодроме Восточный ожидаются не только пуски ракет, но и старт строительства второй очереди — наземной инфраструктуры для ракеты-носителя "Ангара". По заявлению курирующего стройку вице-премьера Дмитрия Рогозина, само строительство начнется только после того, как будет подготовлена вся проектная документация. При этом в связи с реформированием Спецстроя Роскосмос в этот раз сам станет подрядчиком работ. Всего до 2025 года на развитие Восточного будет выделено около 400 млрд рублей.

В 2021 году с этого стартового стола должен быть осуществлен беспилотный запуск тяжелой "Ангары-А5" с кораблем "Федерация", а в 2023 году — пилотируемый пуск.

Пуск легкой "Ангары"

С космодрома Плесецк в интересах Минобороны России планируется проведение третьего по счету запуска ракеты-носителя из семейства "Ангара" — легкой версии ракеты Ангара-1.2". Как ранее рассказал глава Центра им. Хруничева Андрей Калиновский, изготовление ракеты уже началось. Сроки запуска и космический аппарат определит военное ведомство. В то же время не исключено, что запуск сдвинется на 2018 год. Легкая "Ангара" была впервые запущена в середине 2014 года, ее тяжелая версия — в конце того же года.

ГЛОНАСС отдадут Минобороны

В командном пункте управления глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном космическом центре имени Г.С.Титова в городе Краснознаменск Московской области Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости

Наземная инфраструктура системы ГЛОНАСС в этом году будет передана в эксплуатацию военному ведомству. Испытания наземного сегмента системы были завершены в 2016 году, представители Роскосмоса и Минобороны РФ подписали акт приемки, и перед окончательной передачей системы в ведение военных идет устранение замечаний, которые были получены по результатам межведомственных испытаний модернизированного наземного комплекса управления.

ГЛОНАСС должны были сдать заказчику еще несколько лет назад, однако тогда у Минобороны возник ряд замечаний.

Возвращение "Зенита"

Проект "Морской старт" является проектом создания и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования (РККМБ). Источник: http://claudelafleur.qc.ca/

Новый игрок на рынке космических услуг — "S7 Космические транспортные системы", который недавно приобрел имущество компании "Морской старт", может уже в следующем году продемонстрировать свою работу, проведя запуск ангольского спутника AngoSat с помощью ракеты "Зенит".

В случае если Украина найдет деньги на производство еще одной ракеты "Зенит", не исключено, что ожидающий запуска несколько лет украинский спутник "Лыбидь" тоже отправится на орбиту с помощью услуг нового космического оператора.

Отбор в космонавты

Луна виднеется в небе рядом с куполом парашюта, на котором спускают капсулу космического корабля «Союз», 16 сентября 2011 года, Казахстан. Внутри капсулы находятся два российских космонавта и астронавт НАСА, возвращающиеся на Землю после пребывания на борту МКС. Источник: Ростех

Роскосмос и Центр подготовки космонавтов планируют провести очередной отбор в отряд космонавтов. Всего планируется выбрать семь–восемь человек. Такое количество специалистов, по словам начальника Центра Юрия Лончакова, необходимо с учетом продления эксплуатации МКС до 2024 года.

Планируется, что в отличие от набора 2012 года, когда свою заявку мог подать любой желающий, требования нового отбора будут более жесткими. Изначально в отряд космонавтов набирались только летчики ВКС РФ и инженеры космического предприятия РКК "Энергия".

"Луна-2017"

Участницы изоляционного эксперимента «Луна-2015» Источник: www.energia.ru

Институт медико-биологических проблем совместно с международными партнерами намерен провести первый из серии изоляционных экспериментов по имитации космического полета на Луну. Эксперимент 2017 года продлится около двух–трех недель, т. е. столько, сколько предварительно будет длиться первая международная миссия на Луну. Серия экспериментов закончится в 2020–21 годах годовой изоляцией участников. Эксперименты станут продолжением исследования "Луна-2015", в рамках которого шесть девушек провели девять суток в герметичном наземном комплексе.