СМИ: Трамп намерен сократить численность спецслужб США



Дональд Трамп

Источник: Vox Дональд ТрампИсточник: Vox

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп намерен сократить численность спецслужб США, в том числе ЦРУ и Офис директора национальной разведки, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к будущему главе государства.

Трамп вступает в должность 20 января.

"На взгляд команды Трампа разведывательный мир (США) становится совершенно политизированым. Они все должны "похудеть". Цель (нововведений) будет заключаться в том, чтобы реструктурировать их и то, как они взаимодействуют", — приводит издание слова своего источника.

В частности, уточняет он, Трамп планирует сократить численность центрального аппарата ЦРУ и одновременно увеличить численность сотрудников этого управления "на местах" по всему миру.

По данным издания, в разработке планов преобразований принимают участие бывший глава управления разведки Пентагона генерал Майкл Флинн, который займет в администрации Трампа должность советника по национальной безопасности, а также республиканец Майк Помпео, которого избранный президент хочет назначить главой ЦРУ.

Сообщение о планах преобразований появилось на фоне острой критики в адрес Трампа со стороны действующей администрации, демократов в конгрессе, а также ряда бывших сотрудников спецслужб США. Критика была вызвана в основном скептическим отношением избранного президента к выводам американской разведки, которая обвинила российские власти во взломе компьютерных систем США с целью повлиять на президентские выборы в стране в 2016 году и помочь победить Трампу.