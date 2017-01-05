Очередной старт космического грузовика Dragon к МКС намечен на 8 февраля
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Отрасли и сферы: Космонавтика + Состояние и перспективы ОПК
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Коммерческий грузовой космический корабль SpaceX Dragon захвачен манипулятором Canadarm2 для стыковки с МКС
Источник: NASA
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Следующий рейс космического грузовика Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) намечен на 8 февраля, сообщил журналистам руководитель программы МКС в НАСА Кенет Тодд.
"Предстоят очень активные несколько месяцев… В районе второй недели февраля мы планируем вести подготовку к прибытию корабля Dragon компании SpaceX. Мы работаем с их командой по мере их восстановления от сентябрьского инцидента (взрыва ракеты Falcon 9 при заправке топлива во время предстартовой подготовки — ред.), и сейчас мы ориентируемся на запуск 8 февраля с последующей стыковкой со станцией 11 февраля", — сообщил Тодд на брифинге.
Последняя успешная миссия грузовика Dragon к МКС состоялась в июле 2016 года. Ранее очередной полет грузовика Dragon к МКС был намечен на ноябрь 2016 года, но из-за аварии с Falcon 9 был перенесен. Первый после взрыва старт Falcon 9 с коммерческим спутником запланирован на 8 января.
По информации представителя НАСА, следующий рейс грузового корабля Cygnus компании Orbital ATK намечен на март.
До прибытия американских кораблей МКС в конце января покинут японский грузовой корабль HTV и российский "Прогресс".
В отношении графика полетов российских пилотируемых и грузовых миссий к МКС представитель ведомства отметил, что "НАСА контактирует с российскими коллегами и обсуждает с ними предстоящий график".
05.01.2017
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