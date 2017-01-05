Миротворческое соединение Сухопутных войск проведет в 2017 году более 15 учений



37-я отдельная мотострелковая бригада совершает марш на полигон «Бурдуны»

Источник: debri-dv.ru 37-я отдельная мотострелковая бригада совершает марш на полигон «Бурдуны»Источник: debri-dv.ru

Боевая подготовка будет направлена на совершенствование индивидуальных способностей военнослужащих, повышение их мастерства и умений командиров управлять подразделениями в условиях современного боя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Миротворческое соединение Сухопутных войск РФ, дислоцирующееся в Центральном военном округе, проведет в 2017 году более 15 учений. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе округа.

"Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, в 2017 году примут участие в 15 учениях. Основным мероприятием боевой и специальной подготовки станет двустороннее батальонное тактическое учение на Рощинском полигоне в Самарской области", - сказали в пресс-службе.

В 2017 году боевая подготовка будет направлена на совершенствование индивидуальных способностей военнослужащих, повышение их мастерства, умений командиров управлять подразделениями в условиях современного боя, требующего принятия решения за короткий промежуток времени, рассказали в военном округе.

Бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках РФ. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.