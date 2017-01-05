Миротворческое соединение Сухопутных войск проведет в 2017 году более 15 учений
|
Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Состояние и перспективы ОПК
|
37-я отдельная мотострелковая бригада совершает марш на полигон «Бурдуны»
Источник: debri-dv.ru
Боевая подготовка будет направлена на совершенствование индивидуальных способностей военнослужащих, повышение их мастерства и умений командиров управлять подразделениями в условиях современного боя
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Миротворческое соединение Сухопутных войск РФ, дислоцирующееся в Центральном военном округе, проведет в 2017 году более 15 учений. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе округа.
"Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, в 2017 году примут участие в 15 учениях. Основным мероприятием боевой и специальной подготовки станет двустороннее батальонное тактическое учение на Рощинском полигоне в Самарской области", - сказали в пресс-службе.
В 2017 году боевая подготовка будет направлена на совершенствование индивидуальных способностей военнослужащих, повышение их мастерства, умений командиров управлять подразделениями в условиях современного боя, требующего принятия решения за короткий промежуток времени, рассказали в военном округе.
Бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках РФ. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.
05.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.01.2017 Депутат объяснил, почему Киев устраивает ракетные стрельбы вблизи Крыма
06.01.2017 Каким будет обновлённый Challenger 2?
06.01.2017 Глаза для ядерной войны
06.01.2017 Российская авиация пополнится пятью новыми бомбардировщиками
06.01.2017 Российские этапы "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска" АрМИ-2017 пройдут Приморье
06.01.2017 Восемь модернизированных палубных вертолетов Ка-27М получила Морская авиация ВМФ РФ
06.01.2017 Космические планы на 2017 год
05.01.2017 Минобороны опубликовало видео боевой работы авиации крейсера "Адмирал Кузнецов" в Сирии