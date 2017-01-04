Американцы занялись разработкой беспилотного автожира



БЛА ReconHawk

Источник: Groen Aeronautics БЛА ReconHawkИсточник: Groen Aeronautics

Американская компания Groen Aeronautics занялась разработкой опционально пилотируемого автожира. Как пишет Aviation Week, в компании полагают, что их новые аппараты будут востребованы, поскольку управлять беспилотным автожиром значительно проще, чем вертолетом. Новый автожир получит название ReconHawk. Его можно будет использовать для перевозки грузов, пассажиров или ведения наблюдения.

Подавляющее большинство крупных беспилотных аппаратов уже созданы или разрабатываются по двум основным схемам: вертолета и самолета. Кроме того, несколько компаний создают беспилотники по схеме конвертоплана. Более подробно о типах винтокрылых летательных аппаратов можно почитать в нашем материале.

В частности, наиболее популярные на гражданском рынке беспилотники выполняются по схеме вертолета, обычно, мультикоптера. Это делается, потому что вертолеты способны на вертикальные взлет и посадку и зависание — ценные качества в условиях городской застройки. Кроме того, аппаратом, выполненным по типу мультикоптера, проще управлять.

Конструктивно автожир проще вертолета, поскольку лишен сложной трансмиссии несущего винта и, нередко, вообще не имеет какого-либо привода на основной винт. Горизонтальный полет автожира обеспечивают толкающий или тянущий воздушные винты. В воздухе автожир опирается на несущую поверхность винта, который вращается исключительно при помощи набегающих потоков воздуха.

Автожир способен взлетать при очень коротком пробеге и садиться вертикально. В целом автожир имеет несколько преимуществ перед самолетом или вертолетом: им гораздо проще управлять, а летать на таком аппарате — безопаснее. Автожир не способен входить в штопор и может совершать аварийные управляемые вертикальные посадки с неработающим двигателем.

Новый опционально пилотируемый автожир разрабатывается на базе пилотируемого аппарата ScoutHawk LSA. ReconHawk унаследует от базового проекта полностью композиционный корпус, новые двигатель и автомат перекоса несущего винта. Беспилотник будет выполнен двухместным — в беспилотном варианте аппарат сможет перевозить двух пассажиров или грузы массой до 362 килограммов.

Другие технические подробности о перспективном аппарате не уточняются. Предположительно, как и базовый ScoutHawk LSA, ReconHawk сможет развивать скорость до 178 километров в час и находиться в воздухе до 10,3 часа. Вероятно, новый опционально пилотируемый автожир будет способен на подскок, вертикальный взлет с помощью предварительной раскрутки несущего винта на земле.

В апреле текущего года американская компания Carter Aviation Technologies представила проект высокоростного реактивного автожира CarterCopter. Перспективная четырехместная машина сможет развивать скорость до 450 узлов (около 833 километров в час). Проектом предполагается, что автожир получит схожие с самолетными фюзеляж и крыло, а также два турбореактивных двигателя TFE731-20.

На CarterCopter установят воздушный винт с двумя широкими лопастями. Это винт будет приводиться в движение только набегающими потоками воздуха, как и на классическом автожире. В конструкции воздушного винта будет реализована технология замедления вращения. Вместо обычных 300 оборотов в минуту винт будет вращаться с частотой около ста оборотов в минуту. Это позволит значительно снизить лобовое сопротивление.

Василий Сычёв