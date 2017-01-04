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В ВСУ займутся профессиональным комплектованием офицерского состава

05.01.2017 РИА Новости 46 0
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ВС Украины
ВС Украины
Источник: Reuters

КИЕВ, 4 янв - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко заявил, что главной целью кадровой политики в 2017 году станет качественное комплектование офицерского состава, сообщила в среду пресс-служба Минобороны страны.

"Главным приоритетом кадровой политики вооруженных сил Украины в этом году должно стать продолжение процесса профессионализации войска за счет качественного комплектования штатных офицерских должностей",- сказал Муженко.

По его словам, ВС Украины нуждаются не просто в достаточном количестве квалифицированных людей, но специалистов, способных брать на себя ответственность и искать решения сложных проблем, а также проявлять человечность в отношении к подчиненным.

"Многие наши офицеры проходят обучение за рубежом. Наша задача - разместить их на должностях, где они принесут максимальную пользу. Их опыт очень нужен вооруженным силам. У нас хватает хороших исполнителей, но этого мало, ведь мы испытываем недостаток в настоящих лидерах", - добавил Муженко.

На Украине проходит реформирование армии с целью приведения к стандартам НАТО. В частности, в конце 2016 года была утверждена новая редакция госпрограммы в рамках развития вооруженных сил до конца 2020 года.

04.01.2017
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Украина
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NATO
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