Восточные узоры



Подготовка к бетонированию огневого кольца стартового сооружения космодрома "Восточный"

Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/ Подготовка к бетонированию огневого кольца стартового сооружения космодрома "Восточный"Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хищениях на космодроме

Симоновский районный суд Москвы приступил к рассмотрению очередного уголовного дела о хищениях на космодроме Восточный. На скамье подсудимых — Евгения Дегтярева, бывший генеральный директор Волго-Вятской строительной компании (ВВСК), ее отец Сергей Дегтярев, которого следствие считает фактическим владельцем компании, бывшие менеджеры фирмы Александр Базанков и Мурат Матуев. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), а также в легализации доходов, полученных преступным путем. Пятый обвиняемый, гендиректор компании "ВИП-Стройинжиниринг" Вадим Митряков, еще в феврале 2016-го заключил досудебное соглашение со следствием, и его дело сейчас слушается в особом порядке — то есть без судебного следствия.

По версии следователей Следственного департамента МВД РФ, в 2014 году "ВИП-Стройинжиниринг" привлек к строительству дорог к космодрому компанию "Апогей", а та, в свою очередь, наняла на субподряд ВВСК. Эта компания, получив 300 миллионов рублей аванса, потратила деньги на погашение ранее образовавшихся долгов, в частности — перед департаментом капитального строительства МЧС России за срыв договоров о строительстве квартир в Москве и Сочи и за неисполнение обязательств по возведению здания Красноярского филиала Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России. Кроме того, руководство ВВСК бюджетные деньги пускала и на кредитование аффилированных с ней фирм и частных лиц. В обвинительном заключении фигурирует сумма общего ущерба — один миллиард 363 миллиона рублей.

Версия следствия

В конце августа 2013 года строительная компания "ВИП-Стройинжиниринг" стала победителем конкурса и получила от ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России (ликвидирован Указом президента в декабре 2016 года — прим. "Ленты.ру") подряды на строительство дорог к космодрому Восточный, жилых домов, школ и детских учреждений в городе Углегорске Амурской области, который в прошлом году был переименован в Циолковский. Как следует из материалов уголовного дела, два последующих года заказчик перечислял на счета "ВИП-Стройинжиниринг" частями бюджетные средства в общей сумме почти два миллиарда рублей.

Эта компания является дочерней структурой Волго-Вятской строительной компании, которая, согласно данным на официальном сайте, работает на рынке с 1997 года. "Заказчиками ВВСК являются ключевые ведомственные структуры, такие как МЧС, Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ (Росграница) (ликвидирована указом президента в ноябре 2016 года — прим. "Ленты.ру"), Спецстрой России, а также госкомпании, такие как МРСК и "Транснефть"", — говорится на сайте компании. В 2011 году оборот ВВСК составил около четырех миллиардов рублей.

В зиму 2014-2015 годов космодром Восточный попал в средства массовой информации — выяснилось, что на этом важном государственном объекте рабочим не выплачивают зарплату. Поступила команда "разобраться", и все фирмы, причастные к строительству, попали под пристальное внимание правоохранителей. В апреле 2015-го в связи с финансовыми недочетами УВД по Амурской области возбудило уголовное дело по статье 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями руководителя коммерческой организации").

Поводом стал выявленный факт хищения 200 миллионов рублей, выделенных на строительство космодрома. Но "ВИП-Стройинжиниринг" проходил по этому делу потерпевшим — деньги были якобы украдены у него. Несмотря на то что в компании прошли обыски, претензий к отцу и дочери Дегтяревым правоохранители не высказывали.

Вплоть до 8 сентября. В тот день обоих вызвали в ОВД и задержали — уже за мошенничество. Чуть позже были задержаны и менеджеры ВВСК и ее "дочки".

Следователи считают, что Дегтяревы и их сообщники из числа топ-менеджеров ВВСК Александр Базанков и Мурат Матуев, а также бывший гендиректор "ВИП-Стройинжиниринг" Вадим Митряков использовали полученные из бюджета деньги не на строительство объектов космодрома, а на погашение долгов компании. Со ссылкой на следствие газета "Коммерсантъ" писала, что Дегтярев перечислил свыше 700 миллионов рублей на счета управления капитального строительства МЧС России, для которого "ВИП-Стройинжиниринг" должен был построить жилье в Москве и Сочи. Под эти проекты застройщик получил аванс, но объекты не достроил.

Кроме того, арбитраж обязал "ВИП-Стройинжиниринг" выплатить МЧС более 300 миллионов рублей за другой нереализованный проект — строительство филиала Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова в Красноярске.

Дегтярев, как считает следствие, бюджетными средствами не только гасил свои долги, но и щедро ссуживал их своим друзьям. Компании "Атмосфера" и "Элитстрой" под видом процентного займа получили от "ВИП-Стройинжиниринга" 11,5 миллиона рублей для ведения коммерческой деятельности. Еще одна структура под названием "Лэнд Юг" получила на основании договора займа 14,5 миллиона рублей.

В результате следствие приходит к выводу, что Дегтярев и его сообщники мошенническим путем похитили один миллиард 363 миллиона рублей из почти двух миллиардов, выделенных "ВИП-Стройинжиниринг". Им также вменяется легализация этих средств, полученных преступным путем. В деле фигурируют несколько экспертиз, в том числе товароведческая и финансово-экономическая, которые, по мнению следствия, убедительно доказывают, что средства на строительство инфраструктуры космодрома выводились из банков и расходовались на личные нужды владельцев фирм.

Линия защиты

Защита обвиняемых с этим не согласна. Адвокат Хасан-Али Бороков рассказал корреспонденту "Ленты.ру", что под прикрытием расследования громкого уголовного дела у подсудимых отняли бизнес, а ущерб надо рассчитывать иначе, так как большая его часть уже возмещена.

"У нас ведь как: дают команду принести шапку, а несут голову", — начинает свой рассказ о начале расследования адвокат Хасан-Али Бороков в интервью "Ленте.ру". По его словам, эта история началась весной 2015 года после сообщений о невыплате зарплаты строителям: "Все решили отчитаться, галочки поставить, и любое действие воспринималось как преступление".

"Сами следователи признают, что на 562 миллиона рублей на космодроме были построены объекты", — говорит адвокат Бороков. Еще на 280 миллионов рублей там же были возведены временные здания. "В выводах экспертизы указано, что все деньги использовались по целевому назначению. Перечисление денег подрядчикам на выполнение работ не может считаться легализацией. Самое интересное, что деньги на счета "ВИП-Стройинжиниринга" продолжали поступать, хотя уголовное дело уже было возбуждено. В апреле 2015 года появилось дело, а преступление окончено, как считают следователи, 29 июня 2015 года, когда поступил последний транш. У них шли обыски, они были под подозрением, а "Спецстрой" продолжал перечислять им деньги, стройка продолжалась. Срок исполнения обязательств еще не наступил на момент возбуждения дела", — говорит юрист.

По мнению адвоката, следствие вмешалось в обычную предпринимательскую деятельность: "Что такое предпринимательская деятельность? Это деятельность, направленная на извлечение прибыли на свой страх и риск. Если мне деньги на счет поступили — это моя собственность, от кого бы они ни поступили, я могу ими распоряжаться по своему усмотрению для того, чтобы получить прибыль. Законными способами, конечно. Поэтому перекрытие каких-то моих старых долгов или перечисление по каким-то иным обязательствам не имеет никакого значения. Здесь нет преступления! Другое дело, если я не выполнил обязательства по договору, за это предусмотрена ответственность перед заказчиком. Эти деньги не похищены, они в нормальном гражданском обороте".

Банковская гарантия

21 июля 2015 года ФГУП "Спецстройтехнологии" расторгло договор подряда с "ВИП-Стройинжинирингом" в связи с тем, что застройщик сорвал сроки окончания строительства, несмотря на должное финансирование со стороны заказчика. В связи с этим строительная компания должна была вернуть полученный аванс в сумме более 1182 миллиона рублей до 10 августа 2015 года.

Адвокаты не смогли прояснить, почему указанная следствием сумма в два миллиарда рублей, полученная подрядчиком от заказчика, не соответствует сумме аванса в 1182 миллиона рублей, который фигурирует в соглашении о расторжении договора подряда.

"Мы еще сами не разобрались с этими цифрами, расследование проведено из рук вон плохо", — считает защитник Сергея Дегтярева Руслан Закалюжный.

Чтобы выплатить этот долг, Дегтяревы оформили кредит в "Новикомбанке" на сумму 780 миллионов рублей, заложив личное имущество. Однако им не удалось осуществить задуманное, потому что накануне получения кредитных средств их задержали по уголовному делу, рассказывает адвокат.

"Дегтяревы решили взять кредит, чтобы урегулировать спор с заказчиком. Человек, который собирается украсть, не будет возвращать деньги. В августе к ним никаких претензий следствие не предъявляло, вплоть до 8 сентября, когда их задержали, чтобы не допустить погашения задолженности. Значит, кому-то невыгодно было это погашение", — пояснил Бороков.

"Кому-то нужно было загубить бизнес Дегтяревых, захватить его, мы даже знаем его по фамилии, — утверждает адвокат и отмечает, что задержание стало для отца и дочери полной неожиданностью. — В протоколе задержания указано, что основанием задержания стали показания некоего лица, которое прямо указало на них как на лиц, совершивших преступление. Мы сколько ни ищем это лицо, не можем найти".

Несмотря на неудачу с погашением долга при помощи кредита, через год заказчик все-таки получил свои деньги. 27 сентября 2016 года Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о выплате "Спецстройтехнологиям" банковской гарантии в размере 980 миллионов рублей. Эти деньги взыскали с "Новикомбанка" в счет возмещения аванса, полученного "ВИП-Стройинжинирингом" от заказчика. Наличие такой гарантии было одним из условий договора подряда, заключенного в 2013 году между "Спецстройтехнологиями" и строительной компанией на возведение объектов на космодроме.

Как объяснил адвокат Хасан-Али Бороков, одной из причин срыва сроков стало то, что в том же 2013 году прокуратура Амурской области приостановила строительство на Восточном в связи с отсутствием разрешительной документации у "Спецстройтехнологий".

Заказчик признан потерпевшим по уголовному делу, сумма его претензий по-прежнему составляет 1363 миллиона рублей, несмотря на выплату банковской гарантии. "На предварительных слушаниях представитель потерпевшего подтвердил получение 980 миллионов рублей по банковской гарантии. Мы спросили, почему вы требуете ареста имущества (Дегтяревых) на всю сумму, а они говорят: вдруг что-то случится", — возмущается Бороков.

Космодром Восточный Источник: © Пресс-служба Федерального космического агентства

Невольные

23 ноября Симоновский суд продлил до 10 мая срок ареста Дегтяревых и их предполагаемых сообщников Базанкова и Матуева. Они находятся под стражей почти полтора года.

Адвокаты утверждают, что налицо серьезное нарушение. Пленум Верховного суда России еще в 2007 году принял постановление о безусловном запрете на арест бизнесменов, обвиняемых в мошенничестве, растрате и отмывании преступных доходов, совершенных в предпринимательской деятельности. А чтобы искоренить существующую практику среди судей и следователей, путающих, сознательно или нет, предпринимательство с обычным мошенничеством, пленум особо отметил, что предпринимательским преступлением считается любой вид неисполнения договоров, даже если у обвиняемого был умысел на обман деловых партнеров.

Адвокаты Дегтяревых посчитали, что их дело прямо подпадает под действие постановления пленума, и их подзащитные должны выйти на свободу. Но судья прислушался к доводам следователя, который настаивал на том, что обвиняемые в случае освобождения могут скрыться. В частности, по данным следствия, у Базанкова есть компания в Германии, там же проживает его близкий друг и свидетель по его уголовному делу.

"У следствия также имеются данные о реализации Дегтяревым и его бывшей женой имущества и приобретении имущества за границей РФ", — говорится в решении суда, имеющемся в распоряжении редакции.

Кроме этого, следователь сообщил, что "на протяжении предварительной проверки и первоначального этапа следствия, до ареста, Дегтяревы лично контролировали показания свидетелей, в частности, в служебном кабинете Евгении Дегтяревой в "ВИП-Стройинжиниринг" были обнаружены протоколы объяснений и допросов свидетелей по этому делу", — отмечается в постановлении суда.

Адвокат Закалюжный уверен, что у обвиняемых нет возможности повлиять на ход расследования, потому что оно уже завершено. Защита предлагала суду отпустить Дегтяревых под залог.

"Я считаю, они сидят незаконно, их должны освободить", — подчеркнул защитник Бороков.

В этом деле есть еще одна юридическая тонкость. Дело в том, что тремя неделями раньше Симоновский суд начал в особом порядке рассматривать уголовное дело в отношении пятого фигуранта дела — бывшего гендиректора "ВИП-Стройинжиниринг" Вадима Митрякова. Он заключил соглашение со следствием и признал себя виновным. В таком случае обвиняемому может быть вынесено наказание "ниже низшего" — то есть меньше минимального срока, предусмотренного статьей УК. Если Митрякову вынесут приговор раньше, чем его коллегам, то возникнет ситуация преюдиции: суд обязан будет принять без проверки доказательства и факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу, в котором участвуют те же лица. То есть принцип состязательности в процессе окажется нарушенным, а доказательства защиты исследованы не будут.

Игорь Надеждин

Любовь Ширижик