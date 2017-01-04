Потерянный автомат и пистолетное безумие



Американский спецназовец c FN SCAR

Источник: U.S. Navy Американский спецназовец c FN SCARИсточник: U.S. Navy

Взлеты и падения на рынке стрелкового оружия в 2016 году

Французы прогнулись под немцев, а мир продолжает страдать "глокоманией" — таковы, пожалуй, главные итоги уходящего года для мировой стрелковой отрасли. Российская "стрелковка" понемногу выходит из многолетней стагнации: производители представляют новые образцы, привлекают к разработке оружия силовиков и профессиональных стрелков-спортсменов. На фоне санкций наблюдается настоящий бум в оружейном тюнинге, российские чиновники заговорили о необходимости развития стрелкового спорта.

Здравствуй, оружие?

Минувшей весной в России анонсировали план по развитию стрелковых видов спорта, рассчитанный на период до 2018 года. Предполагается совершенствование законодательной базы, развитие стрелковой инфраструктуры и создание условий для массового производства новых видов оружия и боеприпасов, не уступающих зарубежным аналогам. Пока большинство серьезных спортсменов как в олимпийских, так и в неолимпийских видах используют импортное оружие.

По оценке замминистра спорта России Павла Новикова, в реализацию плана может быть вложено до 100 миллиардов рублей.

Не исключено, что интерес чиновников к стрелковому спорту в конечном итоге может привести и к либерализации оружейного законодательства. Наиболее динамично развивающийся вид, практическая стрельба своей массовостью обязана владельцам гражданского оружия. Ведь в дисциплинах "ружье" и "карабин" спортсмены выступают со своими стволами. Кстати, именно в России в будущем году должен пройти первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина.

Правда, риторика властей в отношении гражданского оружия (ГСО) по-прежнему жесткая. В апреле президент Владимир Путин, объясняя причины создания Нацгвардии, заявил: "Первое и основное, что лежит в основе принятого решения, — это поставить под особый контроль оборот оружия в стране". Напомним, контроль над оборотом гражданского стрелкового оружия был передан в ведение новой структуры. Между тем никакого закручивания гаек, чего так опасались владельцы ГСО и участники рынка, не произошло.

Показательный момент — удалось отказаться от поправок к закону "Об оружии", предполагающих запрет на "производство гражданского и служебного оружия из боевого ручного стрелкового оружия, в том числе снятого с вооружения". Этот пункт входил в так называемый антитеррористический пакет Яровой, предложенный главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ириной Яровой и председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым.

Новинки от "Калашникова"

В сентябре на выставке "Армия-2016" концерн "Калашников" представил малогабаритный автомат МА, компактную снайперскую винтовку СВК и легкий ручной пулемет РПК-16. Это инициативные разработки компании, причем первые две модели принципиально отличаются от того, что делалось ижевскими оружейниками прежде. Концепция, дизайн, эргономика СВК и МА укладываются в современные тренды — модульная конструкция, пластик и алюминий, возможность настроить оружие под стрелка. "Перевернутая" ствольная коробка у СВК — из стали, у МА — из армированного пластика, вывешенная затворная группа; снизу — пластиковый блок УСМ с пистолетной рукояткой, горловиной магазина и спусковой скобой.

СВК представители "Калашникова" назвали своим ответом FN SCAR-17 — в дизайне действительно прослеживаются характерные черты бельгийской винтовки. СВК создавалась для спецподразделений и может использоваться как тактическая снайперка, а с 20-местным магазином — и как штурмовая винтовка. Выполнена в двух калибрах — 7,62х54 миллиметра и 7,62х51 миллиметр (.308 Win), то есть производители рассчитывают на экспортный потенциал изделия.

Опытный автомат МА концерна «Калашников» Источник: АО Концерн «Калашников»

Похожий на игрушку малогабаритный автомат МА, по замыслу ижевцев, мог бы заменить изрядно устаревший АКС-74У. Концепция нового автомата восходит к разработкам 70-х годов — малогабаритному автомату Драгунова (конкурировал с АКС-74У, но проиграл), хотя представители компании подчеркивают, что "внутри все по-другому".

На выставке концерн показал также финальный вариант автомата АК-12 и его версию в калибре 7,62х39 миллиметров АК-15. Что касается пулемета РПК-16 калибра 5,45 миллиметра, то в целом он повторяет концепцию последнего АК-12, плюс в конструкции предусмотрена возможность замены ствола. С длинным стволом изделие можно использовать как пулемет, с коротким — как штурмовую винтовку.

Хотя большая часть новинок — это прототипы и опытные образцы, работа над которыми не завершена, сам факт их появления говорит, что худшие времена для нашей стрелковой отрасли позади.

Французские похороны

Самым заметным событием на мировом рынке стало решение французских военных отказаться от своих автоматов/штурмовых винтовок FAМAS и заменить их немецкими Heckler & Koch 416. Гвоздь в гроб французской стрелковой отрасли.

Винтовка FAMAS, разработанная в конце 1970-х, была скорее оригинальной, чем удачной: схема булл-пап, причудливый дизайн, из-за которого винтовка получила прозвище "клерон" ("горн", "труба"), необычная для оружия этого класса схема с полусвободным затвором. Плюс излишняя чувствительность к боеприпасам — "клероны" не очень любят патроны с латунными гильзами, а это стандартный боеприпас НАТО.

Военнослужащий ВС Франции с штурмовой винтовкой FAMAS Источник: PA Photos

Учитывая все это и практически нулевой экспортный потенциал, французы в 1994-м прекратили выпуск винтовки, а вскоре вообще свернули производство собственного стрелкового оружия для армии. Поэтому когда в 2016 году военным понадобился новый автомат, выбирали они только между иномарками. В тендере на закупку первых 100 тысяч винтовок участвовали пять европейских компаний: Heckler & Koch (ФРГ), FN Herstal (Бельгия), Beretta (Италия), Swiss Arms (Швейцария) и HS Produkt (Хорватия). В финал вышли германская H&K 416 и бельгийская FN SCAR, а в конце лета стало известно, что французскую армию вооружат немцы.

Ирония не только в том, что в европейских войнах первой половины XIX — первой половины ХХ века Германия была неизменным противником Франции. Еще с конца позапрошлого века французы изо всех сил старались не допускать иностранцев к своей оборонке — все, что нам нужно, мы сделаем сами. На вооружение принимались только образцы, разработанные правительственными арсеналами (исключения были, но мало). И вдруг такой сюрприз. Сформирована континентальная ось Париж — Берлин, ведутся совместные военные проекты, в частности по разработке совместного танка.

Заразная глокомания

Стоит отметить очередной виток мировой "глокомании". Наблюдая безумный успех (его причины — отдельная тема) австрийского пистолета, именитые компании Старого и Нового Света продолжают выводить на рынок собственные образцы с пластиковой рамой, ударником и характерным дизайном. Глокоподобные пистолеты уже выпускает американская Smith&Wesson, хорватская IM Metal и т.д.

Пистолет Glock, собранный в России Источник: www.orsis.com

Американская Remington, известная прежде всего винтовками и гладкоствольными ружьями, представила ударниковый пистолет RP-9 — эксперты назвали его очевидной попыткой выпустить на рынок недорогого конкурента "Глоку". Пару недель назад чешская CZ анонсировала модель CZ Р-10С, которая должна поступить на рынок в 2017-м. Первый их глокоподобный пистолет CZ 100 хитом продаж не стал и был снят с производства.

Калашников по-израильски

И еще одна зарубежная новинка, которая вызвала наибольший резонанс здесь, в России. В январе 2016 года на выставке Shot Show в Лас-Вегасе компания Kalashnikov USA представила автомат AK Alfa. Авторы разработки — конструкторы израильской САА (Command Arms & Accessories) говорят, что им удалось создать наиболее совершенную модификацию знаменитого советского автомата, с отличной кучностью и эргономикой на уровне самых продвинутых образцов, вроде бельгийской FN SCAR или американского Bushmaster ACR.

Возможные характеристики новинки и ее перспективы сразу вызвали дискуссии среди российских экспертов и просто любителей оружия.

Образец автомата АК-Alfa Источник: israeldefense.co.il

Сказать абсолютно точно, как устроена Alfa, пока нельзя — представители компании не разрешили рассмотреть внутренние узлы, сославшись на коммерческую тайну. Однако с их слов известно, что в основе конструкции — несколько измененная ствольная коробка, ствол и затворная группа АК (в опытных образцах в качестве "донора" использовалась "Сайга МК"), измененный УСМ, и все это внутри пластикового корпуса со складным телескопическим прикладом, спусковой скобой и шахтой магазина.

Одна из главных "фишек" Alfa — объединенная с цевьем крышка ствольной коробки с интегрированными планками Пикатинни. Узел надевается со стороны ствола на специальную направляющую и жестко закрепляется штифтами. Это позволяет надежно устанавливать дополнительные прицельные приспособления.

В октябре на выставке "Оружие и охота 2015" в Москве израильтяне пообещали начать продажи гражданской версии AK Alfa в России уже этой зимой. Если это произойдет, то любой россиянин, имеющий право на покупку нарезного охотничьего оружия, при наличии 1,8 тысячи евро (такова рекомендуемая розничная цена "Альфы") сможет детально ознакомиться с изделием на практике.

Владислав Гринкевич