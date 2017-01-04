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Минобороны опубликовало видео боевой работы авиации крейсера "Адмирал Кузнецов" в Сирии

05.01.2017 ИТАР-ТАСС 51 0
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Крейсер «Адмирал Кузнецов»
Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного Министерством обороны РФ, максимальное качество).
Источник: МО РФ

Корабль находится в Средиземном море с 15 октября 2016 года

Минобороны России опубликовало видео боевой работы авиации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии. 

Авианосная группа Северного флота, в которую входит "Адмирал Кузнецов", отправилась в поход 15 октября. 15 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о начавшейся масштабной операции по нанесению ударов по террористам в сирийских провинциях Идлиб и Хомс. В операции задействован также и российский ТАВКР, впервые принимающий участие в военных действиях.


04.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
СФ

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