Минобороны опубликовало видео боевой работы авиации крейсера "Адмирал Кузнецов" в Сирии



Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного Министерством обороны РФ, максимальное качество).

Источник: МО РФ Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного Министерством обороны РФ, максимальное качество).Источник: МО РФ

Корабль находится в Средиземном море с 15 октября 2016 года

Минобороны России опубликовало видео боевой работы авиации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.

Авианосная группа Северного флота, в которую входит "Адмирал Кузнецов", отправилась в поход 15 октября. 15 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о начавшейся масштабной операции по нанесению ударов по террористам в сирийских провинциях Идлиб и Хомс. В операции задействован также и российский ТАВКР, впервые принимающий участие в военных действиях.