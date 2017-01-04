Минобороны опубликовало видео боевой работы авиации крейсера "Адмирал Кузнецов" в Сирии
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Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного Министерством обороны РФ, максимальное качество).
Источник: МО РФ
Корабль находится в Средиземном море с 15 октября 2016 года
Минобороны России опубликовало видео боевой работы авиации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.
Авианосная группа Северного флота, в которую входит "Адмирал Кузнецов", отправилась в поход 15 октября. 15 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о начавшейся масштабной операции по нанесению ударов по террористам в сирийских провинциях Идлиб и Хомс. В операции задействован также и российский ТАВКР, впервые принимающий участие в военных действиях.
04.01.2017
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