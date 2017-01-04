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СМИ: Япония планирует провести учения по эвакуации при ракетной угрозе КНДР

05.01.2017 РИА Новости 73 0
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Комплекс Musudan
Ким Чен Ын руководит подготовкой к испытательному пуску баллистической ракеты подвижного ракетного комплекса средней дальности, известного как Musudan (BM-25, также известна под обозначениями Rodong-B или Hwasong-10), с ракетного полигона у Вонсана на восточном побережье страны.
Источник: KCNA

ТОКИО, 4 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония планирует провести в марте свои первые учения по эвакуации населения на случай ракетного удара, в том числе со стороны КНДР, сообщила в среду газета "Никкэй" ("Нихон кэйдзай").


По ее данным, в течение января будут отобраны города, в которых эти учения будут проводиться.


Как пишет "Никкэй", во время учений будет использована система оповещения J-Alert, которая была создана 10 лет назад для мгновенного предупреждения жителей Японии об различных угрозах, в том числе о терактах или стихийных бедствиях, через мобильные телефоны и установленные на улицах громкоговорители.


Получив предупреждение о ракетной угрозе, жители во время учений должны найти подземные укрытия, такие как метро.


В 2016 году, по данным газеты, КНДР провела более 20 пусков баллистических ракет, что побудило Японию усилить систему противоракетной обороны, в том числе увеличением затрат на военные нужды в 2017-м финансовом году.


Северная Корея не делала заявлений с прямыми угрозами в отношении Японии, но неоднократно подчеркивала, что целями ее превентивных ракетных и ядерных ударов могут стать военные базы США, в том числе и на японской территории.

Несмотря на санкции со стороны СБ ООН, Пхеньян наращивает ядерные и ракетные технологии, ссылаясь на угрозу со стороны Соединенных Штатов и отказ Вашингтона от подписания мирного договора с Северной Кореей.

04.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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КНДР
США
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Компании
ООН
Проекты
Ядерный щит

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