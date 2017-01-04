СМИ: Индонезия приостановила военное сотрудничество с Австралией



Легкий танк Scorpion сухопутных войск Индонезии

Источник: indoduniatekno.blogspot.com Легкий танк Scorpion сухопутных войск ИндонезииИсточник: indoduniatekno.blogspot.com

Представитель индонезийского министерства обороны объяснил принятое решение техническими причинами, вызванными взлетами и падениями, характерными для любого двустороннего сотрудничества военных

СИДНЕЙ, 4 января. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Индонезия сегодня приостановила сотрудничество с Австралией по линии министерств обороны двух стран. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на официального представителя минобороны Индонезии.

Он объяснил принятое решение "техническими причинами, вызванными взлетами и падениями, характерными для любого двустороннего сотрудничества военных".

В то же время австралийская телекомпания приводит данные индонезийских СМИ, согласно которым приостановка сотрудничества по сути является выражением протеста Джакарты в связи с инцидентом на австралийской военной базе в Перте. Солдаты спецназа Индонезии, проводившие там тренировки, были возмущены, увидев на этой базе материалы, носящие оскорбительный характер в отношении Панча Сила - пяти принципов индонезийской модели построения общества "справедливости и процветания", указывает ABC.

Министерство обороны Австралии пока воздерживается от комментариев на эту тему.