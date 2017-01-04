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СМИ: Индонезия приостановила военное сотрудничество с Австралией

05.01.2017 ИТАР-ТАСС 67 0
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Легкий танк Scorpion
Легкий танк Scorpion сухопутных войск Индонезии
Источник: indoduniatekno.blogspot.com

Представитель индонезийского министерства обороны объяснил принятое решение техническими причинами, вызванными взлетами и падениями, характерными для любого двустороннего сотрудничества военных

СИДНЕЙ, 4 января. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Индонезия сегодня приостановила сотрудничество с Австралией по линии министерств обороны двух стран. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на официального представителя минобороны Индонезии.


Он объяснил принятое решение "техническими причинами, вызванными взлетами и падениями, характерными для любого двустороннего сотрудничества военных".


В то же время австралийская телекомпания приводит данные индонезийских СМИ, согласно которым приостановка сотрудничества по сути является выражением протеста Джакарты в связи с инцидентом на австралийской военной базе в Перте. Солдаты спецназа Индонезии, проводившие там тренировки, были возмущены, увидев на этой базе материалы, носящие оскорбительный характер в отношении Панча Сила - пяти принципов индонезийской модели построения общества "справедливости и процветания", указывает ABC.


Министерство обороны Австралии пока воздерживается от комментариев на эту тему.

04.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Австpалия
Индонезия

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