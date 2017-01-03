Первый напечатанный на 3D-принтере наноспутник запустят в 2017 году
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Олег Кононенко (слева) и Антон Шкаплеров (справа) работают на МКС, 16 февраля 2013г. Источник: Re-actor.ne
Источник: Re-actor.ne
Основной целью запуска аппрата является исследование работоспособности и надежности его материалов и конструкций
ТОМСК, 3 января. /ТАСС/. Первый отечественный наноспутник с напечатанными на 3D-принтере элементами корпуса будет запущен с Международной космической станции (МКС) в 2017 году, сообщил ТАСС руководитель стратегической академической единицы "Космическое материаловедение" в Томском политехническом университете (ТПУ) Евгений Колубаев.
"Запуск запланирован во время выхода космонавтов в открытый космос в 2017 году, - сказал он. - Его выпустят на орбиту, и он без двигателей, за счет заданной изначально инерции будет работать 4-6 месяцев - это расчетное время, а затем упадет и сгорит в плотных слоях атмосферы".
Как пояснил ТАСС директор Института физики высоких технологий ТПУ Алексей Яковлев, основная задача при запуске наноспутника в открытый космос - исследование поведения материалов и конструкций, при помощи которых он изготовлен. "Мы отработали первый этап, когда спутник доставили на МКС, отследили, что он выдержал все нагрузки при транспортировке до орбиты. Следующий этап - когда космонавты его подготовят к запуску и выпустят в открытый космос, мы сможем получать с него телеметрические данные и отслеживать его траекторию", - отметил Яковлев.
По его словам, ученым вуза важно понять, что материалы и конструкции работоспособны и надежны для применения в экстремальных условиях космоса. "Если мы будем оттуда получать телеметрию, значит, он работает. Кроме того, основная проблема спутников - сохранить заряд аккумулятора при выходе в минусовые температуры, ведь в открытом космосе более 100 градусов ниже нуля. Мы использовали специальные теплоизолирующий конструкции, которые позволят снизить термоудар, способный привести к выходу аккумулятора из строя, это решение позволит увеличить ресурсы батареи", - пояснил глава института.
Он подчеркнул, что если исследования пройдут успешно, вуз сможет выпускать элементы для таких аппаратов серийно. "У нас к этому все готово, есть потребители, которые готовы заказать - российские и зарубежные компании, в частности, китайские", - уточнил Яковлев.
Спутник "Томск-ТПУ-120" - первый российский космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий и специально подобранных материалов. Его разработали в ТПУ совместно с РКК "Энергия" и Институтом физики прочности и материаловедения СО РАН, весной 2016 года его доставили на МКС. В России ранее был создан консорциум, который занимается созданием группировок малых роботизированных космических летательных аппаратов весом от 3 до 30 кг, в перспективе, как считают ученые, такие спутники, объединяясь в группировки, смогут даже ремонтировать друг друга на орбите. В ближайшие два года на орбиту Земли планируется вывести две группировки малых спутников.
03.01.2017
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