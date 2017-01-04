Артиллеристы РФ провели более 300 мероприятий боевой подготовки в Таджикистане в 2016 году



Военнослужащие российской двести первой военной базы в Таджикистане

Источник: DW Военнослужащие российской двести первой военной базы в ТаджикистанеИсточник: DW

Всего в рамках боевой подготовки военнослужащими артиллерийских подразделений в прошлом году было использовано более 5 тыс. различного рода боеприпасов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения российской 201 военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в 2016 году провели более 300 мероприятий боевой подготовки, израсходовав более 5 тыс. боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Артиллерийские подразделения российской 201 военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, в 2016 году провели более 300 мероприятий боевой подготовки, в том числе приняли участие в пяти совместных учениях и в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", провели тренировки по стрельбе и управлению огнем, тактические учения с батареями, ракетными и артиллерийскими дивизионами", - сообщили в пресс-службе ЦВО.

По данным пресс-службы, всего в ходе проведения боевой подготовки военнослужащими артиллерийских подразделений в 2016 году было израсходовано более 5 тыс. различного рода боеприпасов. "Одним из основных этапов подготовки артиллеристов стало участие в двусторонних командно-штабных учениях на местности проводимых на полигонах Харбмайдон и Ляур в которых приняли участие контингенты КСОР ОДКБ России, Таджикистана, Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана", - добавили там.

201 военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.