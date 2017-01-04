Французские атомные подводные лодки типа Rubis провели в 2016 году в море 1000 сутокbmpd
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Французская атомная многоцелевая подводная лодка S 602 Saphir типа Rubis
Источник: soha.vn
Как сообщил французский веб-ресурс www.lemarin.fr в материале "Record d’endurance des SNA français en 2016", 30 декабря 2016 года французские атомные многоцелевые подводные лодки типа Rubis отметили рекордное число годовой наплаванности в 2016 году - 1000 суток нахождения в море. Указывается, что это "на 10% больше", чем в 2015 году.
ВМС Франции располагают шестью атомными многоцелевыми подводными лодками типа Rubis, введенными в строй с 1983 по 1993 годы. Из шести лодок минимум две постоянно находятся в ремонте или на техническом обслуживании, а фактически, видимо, число небоеготовых лодок еще выше - в 2012 году коэффициент "доступности" (нахождения в "линии") лодок этого типа составлял только 55 %, что считалось высоким показателем. Таким образом, для достижения наплаванности для этого типа 1000 суток в год, исправные и боеготовые лодки должны были находиться в море большую часть времени. В частности, сообщается, что подводная лодка S 602 Saphir (вторая лодка в серии, в строю с 1984 года) находилась в море в 2016 году 240 суток.
Комментарий bmpd. Данный показатель представляет собой беспрецедентно высокий уровень оперативного напряжения и свидетельствует об очень высоком уровне материально-технического и ремонтного обеспечения французских атомных подводных лодок. Показатель наплаванности тем более велик, что относится к лодкам с уже солидным возрастом (напомним, что головная лодка серии S 601 Rubis планируется к выводу из состава флота в 2017 году).
04.01.2017
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