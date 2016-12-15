Указ 446: Беларусь будет готова противостоять ИГИЛ



Военнослужащие ВС Беларуси

Источник: www.belvpo.com Военнослужащие ВС БеларусиИсточник: www.belvpo.com

8 декабря 2016 года на официальном правовом Интернет-портале Беларуси был опубликован Указ Президента Республики Беларусь о принятии проекта международного договора об участии подразделений специального назначения в контртеррористических операциях, проводимых на территории Республики Беларусь или Российской Федерации.

Важно отметить, что первая реакция на данный указ пришла от людей, не имеющих никакого отношения ни к силам специального назначения, ни к противодействию терроризму. Оппозиционный журналист Андрей Почобут (медик по образованию) в своем аккаунте Facebook тут же поторопился поднять волну русофобской истерии и заявил, что данный проект соглашения фактически демонстративно легализует присутствие на территории Беларуси т.н. «зеленых человечков». Следуя логике медика-журналиста, «зеленых человечков» со всего СНГ можно было ждать на территории Беларуси еще с июля 1999 года, когда был подписан договор о сотрудничестве государст-членов СНГ в борьбе с терроризмом.

Что примечательно, польский медик-журналист белорусского происхождения больше опасается неведомой, мифической российской угрозы и в тот же момент не замечает реальные угрозы оккупации Польши силами НАТО и пренебрегает вероятной атакой европейских и российских городов террористами ИГИЛ. Удивляет, как Почобута еще не поддержали юные «эксперты» Сивицкий и Царик!?

К слову сказать, те же страны-члены НАТО постоянно проводят совместные коалиционные антитеррористические операции и размещают на территории своих стран интернациональные антитеррористических подразделения. Так что в том, что Россия и Беларусь стремятся заложить правовую основу совместной борьбы против чумы «XXI века», нет ничего зазорного.

Плюс ко всему, данное соглашение будет содействовать дальнейшему укреплению военного союза двух стран. Помимо прочего, специальные подразделения белорусских силовиков получат бесценный опыт по ведению борьбы против террористов, что называется, из первых уст.

Такой шаг является абсолютно логичным и своевременным для нашей страны. Потому как Минск, будучи одним из ближайших военных партнеров Москвы, может оказаться на прицеле у террористов, которые неоднократно угрожали проведением терактов в городах России и ее союзников. А к чему может привести неподготовленность спецслужб к такого рода атакам, не понаслышке знают во Франции.

Николай Крылов