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Салюков: БТР "Бумеранг" по огневой мощи соответствует колесной БМП

04.01.2017 РИА Новости 39 0
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БТР ВПК-7829 "Бумеранг"
Бронетранспортер ВПК-7829 на платформе "Бумеранг" опытной партии производства ООО "Военно-промышленная компания" во время первой открытой тренировки парадных расчетов по подготовке к Параду Победы 9 мая 2016 года в Москве. Алабино. 11.04.2016
Источник: Виталий Кузьмин / vitalykuzmin.net

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Перспективный бронетранспортер "Бумеранг", разрабатываемый в интересах сухопутных войск (СВ), по своей огневой мощи будет сопоставим с колесной боевой машиной пехоты, заявил в воскресенье главнокомандующий СВ генерал-полковник Олег Салюков.

"Наряду с хорошо зарекомендовавшим себя модернизированным БТР-82АМ, мы ведем работы по созданию принципиально нового БТР К-17 "Бумеранг" с большим количеством инновационных решений и технологий. Кроме того, данный БТР по характеристикам огневой мощи является колесной БМП", - сказал Салюков.

Новейшего бронетранспортер "Бумеранг", разработанный "Военно-промышленной компанией", был впервые продемонстрирован в ходе парада 9 мая 2015 года. В настоящее время боевая машина проходит программу испытаний перед принятием на вооружение.

01.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Бумеранг

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