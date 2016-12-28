Сотрудники ЦИАМ получили награду от Английского Королевского Авиационного Общества



Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И.Баранова" Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И.Баранова"

Группе авторов, в состав которой вошли представители Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в состав НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») вручена золотая награда Королевского Авиационного Общества (Royal Aeronautical Society, RAeS) за лучшую статью, опубликованную в журнале Общества «The Aeronautical Journal» в №11 за 2015 год. Награды RAeS присуждаются за высокое качество, новшества и достижения как отдельных авторов, так группы соавторов.

Она не присуждалась с 2010 года, и в этом году была вручена сотрудникам ЦИАМ – Артуру Мирзояну и Алику Исянову на специальной торжественной церемонии во время Конференции RAeS по инновациям в авиации, проходившей в штаб-квартире Общества в Лондоне.

Столь высокой оценки была удостоена статья «Distributed Propulsion and Ultra-high By-Pass Rotor Study at Aircraft Level» – «Исследование распределенной силовой установки и силовой установки со сверхбольшой степенью двухконтурности на самолетном уровне», написанная группой соавторов по результатам совместных работ партнеров по проекту «DisPURSAL» 7-й Европейской Рамочной Программы. Об успешном завершении проекта пресс-служба ЦИАМ сообщала ранее.

В статье были изложены основные результаты комплексных исследований двух перспективных концепций самолетов и СУ: самолета типа «гибридное летающее крыло» (Hybrid Wing Body, HWB) (ответственный исполнитель ЦИАМ) и концепции «пропульсивный фюзеляж» с закапотированным вентилятором, установленным в хвостовой части самолета (ответственный исполнитель компания Bauhaus Luftfahrt, Германия).

Справочная информация

Английское Королевское Авиационное Общество (Royal Aeronautical Society, RAeS) основано в 1866. Штаб-квартира Общества располагается в Лондоне, отделения – в Новой Зеландии и ЮАР.

В состав общества входят секции воздушного транспорта, сельскохозяйственной авиации, истории авиации, летчиков-испытателей, ракетной техники, космонавтики и другие. В формат основной деятельности включены: организация конференций и выставок, проведение научных чтений и конференций, присуждение наград за наиболее значительные работы в области авиации и космонавтики, издание ежемесячного («The Aeronautical Journal») и ежеквартального («Aeronautical Quarterly») научно-технических журналов.