Сотрудники ЦИАМ получили награду от Английского Королевского Авиационного Общества
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Новые разработки
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Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И.Баранова"
Группе авторов, в состав которой вошли представители Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в состав НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») вручена золотая награда Королевского Авиационного Общества (Royal Aeronautical Society, RAeS) за лучшую статью, опубликованную в журнале Общества «The Aeronautical Journal» в №11 за 2015 год. Награды RAeS присуждаются за высокое качество, новшества и достижения как отдельных авторов, так группы соавторов.
Она не присуждалась с 2010 года, и в этом году была вручена сотрудникам ЦИАМ – Артуру Мирзояну и Алику Исянову на специальной торжественной церемонии во время Конференции RAeS по инновациям в авиации, проходившей в штаб-квартире Общества в Лондоне.
Столь высокой оценки была удостоена статья «Distributed Propulsion and Ultra-high By-Pass Rotor Study at Aircraft Level» – «Исследование распределенной силовой установки и силовой установки со сверхбольшой степенью двухконтурности на самолетном уровне», написанная группой соавторов по результатам совместных работ партнеров по проекту «DisPURSAL» 7-й Европейской Рамочной Программы. Об успешном завершении проекта пресс-служба ЦИАМ сообщала ранее.
В статье были изложены основные результаты комплексных исследований двух перспективных концепций самолетов и СУ: самолета типа «гибридное летающее крыло» (Hybrid Wing Body, HWB) (ответственный исполнитель ЦИАМ) и концепции «пропульсивный фюзеляж» с закапотированным вентилятором, установленным в хвостовой части самолета (ответственный исполнитель компания Bauhaus Luftfahrt, Германия).
Справочная информация
Английское Королевское Авиационное Общество (Royal Aeronautical Society, RAeS) основано в 1866. Штаб-квартира Общества располагается в Лондоне, отделения – в Новой Зеландии и ЮАР.
В состав общества входят секции воздушного транспорта, сельскохозяйственной авиации, истории авиации, летчиков-испытателей, ракетной техники, космонавтики и другие. В формат основной деятельности включены: организация конференций и выставок, проведение научных чтений и конференций, присуждение наград за наиболее значительные работы в области авиации и космонавтики, издание ежемесячного («The Aeronautical Journal») и ежеквартального («Aeronautical Quarterly») научно-технических журналов.
28.12.2016
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