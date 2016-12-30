Алексей Криворучко: мы ожидаем увеличение годовой выручки почти в два раза - до 16 млрд рублей



Руководитель концерна "Калашников" Алексей Криворучко демонстрирует оружие, выпускаемое на "Ижмаше". IDEX 2015

Источник: Сергей Птичкин/РГ Руководитель концерна "Калашников" Алексей Криворучко демонстрирует оружие, выпускаемое на "Ижмаше". IDEX 2015Источник: Сергей Птичкин/РГ

Гендиректор и акционер Концерна "Калашников" Алексей Криворучко в интервью RNS рассказал о предварительных результатах 2016 года для Концерна и реформировании производства основного российского разработчика и производителя стрелкового оружия.

Каких финансовых результатов ожидаете по итогам года?

Можно говорить пока только о предварительных результатах. По итогам 2016 года мы ожидаем, что предприятие выйдет на объем производства и уровень выручки порядка 16 млрд рублей, а чистая прибыль составит около 2 млрд рублей.

Рост также есть и по другим основным показателям: рентабельности, среднему уровню заработной платы. Мы рассчитываем, в том числе, на рост производительности труда, в сравнении с 2015 годом, более чем в 1,5 раза - до 2,9 млн рублей — на одного работающего в год.

В следующем году мы ожидаем рост объемов производства. Только по оружейному производству (стрелковое оружие. — прим.) мы ожидаем рост не менее 50% в 2017 году. Поэтому перед нами стоит непростая задача справиться с растущими заказами. Для их выполнения на многих участках производства работа будет вестись в три смены.

Было ли сокращение зарплат в компании на фоне экономического кризиса?

Нет, сокращение зарплат точно не произошло. Все планы предприятия на 2016 год выполнены. За последний год мы провели индексацию заработной платы с опережением рынка труда. По итогам 2016 года уровень средней заработной платы вырос на 18% и составил около 40 тыс. рублей. Рост будет продолжаться и в следующем году в рамках действующей политики плановой индексации.

В каких сегментах вышли на наилучшие показатели?

Российскими и иностранными заказчиками в равной степени востребовано как наше стрелковое оружие, так и высокоточные управляемые боеприпасы, и ракеты.

В 2016 году были решены все технические вопросы, и завершена крупная поставка управляемых ракет "Вихрь-1" Министерству обороны России по контракту 2013 года, а также успешно выполнены обязательства в рамках нового трехлетнего государственного контракта по данному виду продукции.

Если говорить о стрелковой продукции, то в уходящем году мы выполнили все свои обязательства по поставкам 7,62-мм снайперских винтовок СВ-98 для различных силовых структур, в числе которых МВД, ФСБ, ФСО и другие. Заказы от этих организаций в 3-4 раза превысили объемы заказов предыдущих лет. Кроме того, в рамках гособоронзаказа завершена поставка партии недавно разработанной и освоенной в серийном производстве модернизированной 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова СВДМ. В 2015 году винтовка принята на вооружение Минобороны России. Самым массовым изделием по направлению стрелковое оружие, поставляемым на экспорт, сегодня остается 7,62-мм автомат Калашникова АК103.

В 2016 году также был предпринят ряд мероприятий по развитию гражданского направления. Объем продаж гражданского стрелкового оружия на внутреннем рынке за 11 месяцев 2016 года был увеличен на 29% по сравнению с 2015 годом. Наиболее востребованными моделями в уходящем году стали 7,62-мм карабин "Тигр", ружье "Сайга-12" и самозарядный охотничий карабин "Сайга-308".

Немаловажным фактором, позволившим увеличить объем реализации на рынке гражданского оружия в России, стало развитие сети фирменных бренд-зон Концерна "Калашников". В уходящем году открыто более 20 фирменных отделов в России к 10 уже имеющимся в 2015 году.

Развитие этого бизнеса распространилось и на страны ближнего зарубежья, где были открыты три фирменные бренд-зоны Концерна. Помимо активного развития продаж гражданского стрелкового оружия в странах ближнего зарубежья, Концерн ведет активную работу по продажам гражданской стрелковой продукции на рынках стран дальнего зарубежья. В 2016 году были открыты новые рынки сбыта гражданского оружия для спорта и охоты в пяти странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

Успешно выполнили все свои обязательства в рамках государственного оборонного заказа и наши дочерние структуры, в числе которых такие предприятия, как Мытищинский машиностроительный завод, "Рыбинская верфь", ZALA AERO и другие. В частности, в 2016 году успешно завершены первые крупные серийные поставки транспортно-десантных и штурмовых катеров БК-10 и БК-16 для Минобороны России. По своим техническим характеристикам и оснащению наши катера не уступают зарубежным аналогам, но при этом значительно выигрывают по цене.

Есть ли дебиторская задолженность по заказам Минобороны и других госзаказчиков?

Дебиторской задолженности перед Минобороны и другими государственными заказчиками нет.

А каков портфель заказов?

Портфель заказов соответствует прогнозному объему выручки в 2016 году. Если говорить об объемах реализации на последующие годы, то они законтрактованы еще не полностью, это обусловлено спецификой взаимоотношений с государственными и иностранными заказчиками. Тем не менее, высокое качество нашей продукции и устойчивые отношения с заказчиками позволяют рассчитывать на дальнейший рост объемов продаж в последующие годы.

Какие экспортные контракты заключены в последние годы?

За последние несколько лет портфель экспортных заказов на продукцию Концерна вырос и сегодня составляет более 300 млн долларов.. Это стрелковое оружие и высокоточные боеприпасы, спортивное и охотничье оружие. Кроме того, ведутся переговоры по ряду будущих контрактов, общая сумма которых может превысить 300 млн.долларов. В 2016 году поставки стрелкового оружия на экспорт увеличились в три раза по сравнению с 2015 годом. Реализуются контракты с 24 странами.

Как поменялась география поставок продукции "Калашникова" в связи с западными санкциями?

Из-за санкций для нас закрыты американский и европейский рынки сбыта, где наша гражданская продукция пользовалась огромной популярностью. Мы были вынуждены пересмотреть свою стратегию и производство. Благодаря работе с коллегами из Рособоронэкспорта, и других компаний, Концерн смог полностью заместить объемы, ранее поставляемые на американский рынок.

Мы расширили географию продаж и нашего гражданского оружия. За последние несколько лет подписаны контракты на поставку спортивного и охотничьего оружия не менее чем с десятью зарубежными странами Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, с которыми ранее не работали. Например, в 2016 году были открыты не менее пяти новых рынков сбыта гражданского оружия для спорта и охоты, что позволило нам увеличить выручку от продаж гражданского стрелкового оружия на экспорт на 9%, по сравнению с 2015 годом. Моделями, которые показали значительный прирост продаж в 2016 году, в сравнении с прошлым годом, были самозарядный охотничий карабин "Сайга" в калибре 5,45-мм и .223Rem, а также карабин "Тигр" в калибре 7,62-мм.

Говоря о перспективах, нельзя не упомянуть об индийском рынке. Учитывая емкость растущего индийского рынка и многочисленность силовых структур этой страны, безусловно, мы, как производители широкого спектра продукции гражданского и двойного назначения, заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества.

Планирует ли "Калашников" заключать лицензионные соглашения и продавать права на производство своей продукции за рубежом?

Переговоры по организации лицензионного производства стрелкового оружия ведутся с рядом иностранных заказчиков. Тем не менее, данное направление не является ключевым для Концерна. В первую очередь мы сфокусированы на реализации продукции собственного производства.

Планируете ли открывать бренд-зоны в зарубежных магазинах и иностранные точки продаж?

Такая работа уже ведется в рамках программы по развитию дилерской сети Концерна "Калашников" и работе с оружейными магазинами в России и за рубежом. В 2016 году мы открыли первый фирменный отдел за рубежом – в Грузии. Сегодня таких отделов уже три в этой стране, и объем продаж нас удовлетворяет. С 2006 года наше оружие фактически там не было представлено. В следующем году мы продолжим и далее развивать экспортное направление, в частности, через расширение сети фирменных отделов в уже существующих оружейных магазинах в странах СНГ.

Что касается собственного фирменного магазина (в терминале "Аэроэкспресс" в Шереметьево. – прим.), то мы удовлетворены динамикой его продаж. Правда, пока не стремимся развивать собственное розничное направление продаж не лицензируемой продукции. Наш главный приоритет – развитие бренд-зон, в которых осуществляется продажа всего спектра гражданской продукции Концерна, включая гражданское оружие.

Сообщалось о возможности покупки акционерами контрольного пакета Концерна "Калашников" у государства. Что это даст акционерам?

Увеличение пакета акций позволит нам еще более динамично развивать Концерн, продолжив формирование на его базе многопрофильного холдинга. На сроки и качество выполнения гособоронзаказа это точно никак не повлияет.

Как проходит процесс модернизации производства? Какие инвестиционные проекты стоят на очереди?

Программа модернизации предприятия идет ускоренными темпами. За последние три года мы серьезно обновили производственные корпуса и санитарно-бытовые помещения, закупили и ввели в эксплуатацию более 150 современных станочных комплексов с числовым программным управлением, начали внедрение передовых технологий на всех этапах производства. На эти цели в 2014-2016 годах инвестировано около 7 млрд рублей. Общий объем инвестиций в модернизацию предприятия в 2014–2017 годах составит 10,5 млрд рублей.

Мы избавляемся от непрофильных активов, меняя территориальный план завода и отстраивая новые современные и технологичные пространства. Закупаем такие технологии, которые позволяют сократить площади на треть и серьезно повышают качество продукции на фоне роста объемов производства.

В уходящем году для увеличения объема выпуска стрелкового оружия и расширения продуктовой линейки проведена реконструкция сборочного цеха оружейного производства. За счет полной замены устаревших систем управления конвейерных линий, построения новых потоков сборки в соответствии со стандартом бережливого производства, время освоения новых изделий сократится с 6 до 3 месяцев.

Для сокращения затрат на внутреннюю логистику построен и открыт новый логистический центр, который заменил 33 устаревших склада. Возможности центра позволят организовать систему автоматизированного хранения и движения материалов и продукции, а также полностью исключить вероятность прихода изделий в негодность. Для повышения эффективности производства управляемого высокоточного вооружения и сокращения закупок дорогостоящего инструмента у сторонних производителей завершены работы по ремонту производственных цехов общей площадью 20 тыс. кв. метров, на которые переведены производство спецтехники и инструмента. Открыты новая центральная столовая на 5000 сотрудников предприятия, лаборатория Lean-технологий и современный административный комплекс.

Тем не менее, нам было очевидно, что качественные, глубокие изменения невозможны только за счёт технического переоборудования производства. В пересмотре нуждались сами принципы управления, устаревшие схемы работы. Поэтому сегодня мы реализуем программу развития производственной системы Концерна.

В чем ее суть?

Мы приступили к реализации программы развития производственной системы Концерна "Калашников" весной 2015 года. Цели, которые мы перед собой ставили – это, прежде всего, увеличение выручки компании, сокращение себестоимости изделий, повышение общей эффективности производства. Главное для оптимизации производства – это люди и технологии. Поэтому уделяем большое внимание обучению и развитию персонала. Для нас было важно привить сотрудникам другое отношение к делу и мотивировать их на сокращение издержек и повышение производительности труда.

Для повышения профессиональных навыков и компетенций обучение прошли около 3500 человек - рабочие, специалисты, руководители среднего и высшего звена. Я считаю, это очень важно — получать новые знания и развиваться профессионально, и в следующем году мы продолжим эту работу.

Как оцениваете рынок беспилотного вооружения?

Пожалуй, это одна из самых быстрорастущих высокотехнологичных отраслей мировой экономики. Не ограничиваясь разработкой беспилотных летательных аппаратов, мы делаем серьезную ставку на разработку беспилотных транспортных средств в целом. Наша цель интеграция их в системы, части которых могут взаимодействовать друг с другом.

Роботы входят в повседневную жизнь вооруженных сил, беря на себя самую опасную работу, формируя армию совершенно нового типа. Поэтому на выставках мы регулярно демонстрируем наши разработки в области автоматизированных боевых систем, дистанционно-управляемых боевых модулей, беспилотных летательных аппаратов, а осенью 2016 года впервые представили наземную роботизированную систему "Соратник". Система может осуществлять разведку, патрулирование и охрану объектов или территорий, разминирование, огневую поддержку подразделений. Кроме того, система может работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты.

Как автомат АК-12 показывает себя в ходе войсковых испытаний?

Мы ожидаем, что опытно-войсковая эксплуатация автоматов завершится в начале следующего года. Сроки окончания, конечно, определяет Минобороны России. Пока мы все испытания проходим нормально.

Какие новинки представит "Калашников" в следующем году? На каких выставках?

Мы показали большое количество новой перспективной продукции на выставке "Армия-2016" в собственном демонстрационном центре парка "Патриот". Демо-центр в скором будущем будет работать круглогодично, в нем можно будет познакомиться со всем спектром продукции Концерна.

Новые разработки по-прежнему будем представлять на "домашней" выставке "Армия-2017". Пока говорить о них преждевременно. В следующем году первой выставкой, в которой примем участие, станет IDEX-2017 в Абу-Даби. Эта площадка традиционно собирает много потенциальных партнеров и заказчиков нашей продукции.

Есть ли у "Калашникова" планы по разработке спортивного оружия для стрельбы и биатлона?

Такие планы, безусловно, есть. В 2015 году мы возобновили сотрудничество с Союзом биатлонистов России в разработке российского оружия для биатлона, соответствующего современным требованиям и тенденциям в профессиональном спорте.

Мы решаем две задачи. Первая – возрождение компетенций по разработке и производству винтовок для биатлона, которые существовали на предприятии. Для решения этой задачи создана отдельная конструкторская группа, привлечены специалисты, которые согласились сотрудничать с концерном. Это лучшие люди технической поддержки данного вида спорта в стране. Они передают свой богатый наработанный опыт тем молодым сотрудникам, которые сегодня работают на предприятии. Это, например, Владимир Суслопаров, сопровождавший нашу сборную на всех соревнованиях, Валерий Белобрагин - эксперт в области баллистики, который занимается исключительно стволами, баллистическими свойствами оружия, а также трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр биатлонист Иван Черезов, который возглавил всё спортивное олимпийское направление в концерне. Сегодня он занимается разработкой стратегии дальнейшего развития спортивного бренда IZHMASH и соответствующего оружия для спортсменов, развитием сервисов его обслуживания на местах проведения соревнований и укреплением взаимодействия с потребителями: спортсменами, тренерами сборных и федерациями.

Вторая задача - конструктивное совершенствование будущих винтовок. Здесь Концерн идет двумя путями. Во-первых, модернизация существующей винтовки Би-7-4 по техническому заданию, которое уже сформировал Союз биатлонистов России. Есть большое количество спортсменов, которые привыкли к винтовке Би -7-4 на уровне мелкой моторики, и эта винтовка их полностью устраивает. Тем не менее, есть определенные предложения спортсменов по ее модернизации. Такая винтовка разрабатывается, и будет проходить тестирование при активном участии специалистов Союза биатлонистов России. Ну, и конечно, мы не забываем о внешнем виде – новые винтовки для спортсменов будут не только функциональны и точны, но и красивы.