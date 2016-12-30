«Вертолеты России» подвели итоги года



Александр Михеев

Источник: Николай Новичков/ВТС-ТАСС Александр МихеевИсточник: Николай Новичков/ВТС-ТАСС

Гендиректор «Вертолетов России» Александр Михеев в своем новогоднем обращении рассказал об основных достижениях холдинга. Глава компании отметил, что уходящий год был непростым, но интересным и плодотворным.

«Боевое крещение» в Сирии и новые машины для Минобороны

«Мы продолжаем вносить свой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны и поставлять новейшую авиатехнику для Вооруженных Сил России», – отметил Александр Михеев.

В 2016 году вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, поставленные холдингом российским ВКС, прошли «боевое крещение» в Сирии и зарекомендовали себя как надежная техника, способная выполнять задачи в любых условиях.

В конце ноября холдинг передал морской авиации ВМФ вертолет Ми-8АМТШ-ВА, специально разработанный для эксплуатации в суровых условиях Заполярья. Кроме того, новейший Ми-38 нашел в лице Минобороны России первого заказчика.

Как подчеркнул глава холдинга, уходящий год стал знаковым для большого числа вертолетных программ. Первый полет осуществил модернизированный Ми-28Н. «Инновационные технологии и решения, примененные в конструкции этого вертолета, не просто улучшили его характеристики, а сделали Ми-28НМ практически совершенной боевой машиной», – заявил Александр Михеев.

В ходе работ по созданию прототипа скоростного вертолета на летающей лаборатории, разработанной МВЗ им. Миля, достигнута скорость 405 км/ч. Такие показатели являются рекордными для летательных аппаратов вертолетного типа и обеспечены за счет применения инновационной конструкции лопастей несущего винта и новой аэродинамической компоновки фюзеляжа. «Мы продолжим работы по данному направлению, а полученный в ходе их выполнения научно-технический задел будет использован как на военных, так и на гражданских машинах», – добавил глава холдинга.

Экспорт и сотрудничество с иностранными партнерами

По итогам 2016 года расширилась география присутствия в мире российской вертолетной техники. На экспорт в 16 стран поставлялись машины как военного, так и гражданского назначения.

Александр Михеев подчеркнул, что сегодня вертолетостроение является одной из четырех отраслей российской промышленности, включенной Советом при президенте РФ по стратегическому развитию в приоритетный проект «Международная кооперация и экспорт в промышленности».

«Это свидетельствует о том, что государство видит нас одним из драйверов перехода российской экономики от сырьевой модели к экспортно-ориентированной, поставляющей высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью», – отметил он.

В течение года холдинг также активно участвовал в проектах промышленной кооперации с зарубежными странами. Заключено соглашение о создании совместного предприятия по производству легких вертолетов Ка-226Т в Индии. В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным Россией и Китаем в 2016 году, ведется работа по созданию совместного перспективного тяжелого вертолета.

Несмотря на санкционные ограничения, холдинг продолжил плодотворное сотрудничество со своими европейскими партнерами. В частности, сервисный центр «ХелиВерта», являющийся совместным предприятием холдинга «Вертолеты России» и итальянской компании Leonardo-Finmeccanica, получил право осуществлять техническое обслуживание и ремонт средних вертолетов AW189.

Кроме того, подписан первый экспортный контракт на поставку легкого вертолета «Ансат», серийное производство которого уже запущено на Казанском вертолетном заводе.

«Участие представителей холдинга «Вертолеты России» в международных форумах, семинарах и конференциях по вопросам эксплуатации российских вертолетов, а также энергичная работа по продвижению нашей продукции на внешний рынок, в том числе с использованием государственных мер поддержки, позволяет нам формировать портфель заказов на будущие годы», – сказал Александр Михеев.

Гражданские беспилотники и санитарная авиация

Холдинг ведет работы по созданию беспилотников вертолетного типа для реализации широкого круга задач в гражданской сфере. Большого прогресса в разработке беспилотной техники гражданского назначения достигло конструкторское бюро «ВР-технологии». В начале 2016 года беспилотный конвертоплан прошел очередной этап испытаний, совершив свой первый полет.

В 2016 году в небо поднялся вертолет Ка-62. Эта машина дополнит модельный ряд холдинга в одной из самых емких ниш мирового рынка – в сегменте вертолетов со взлетной массой 6–7 тонн.

Свое дальнейшее развитие получили производство и поставки вертолетов для санитарной авиации, которой государство в настоящее время уделяет особое внимание. «Для холдинга создание санитарной авиации, высокотехнологичной и оснащенной качественными вертолетами российского производства, – одно из приоритетных направлений деятельности», – подчеркнул Александр Михеев.

Техническое перевооружение и импортозамещение

В уходящем году предприятия холдинга продолжили интенсивное освоение и внедрение инновационных технологий в производство. Полным ходом идут техническое перевооружение и модернизация производственной базы, практически закончен процесс импортозамещения.

В 2016 году «Вертолеты России» предприняли дальнейшие шаги по развитию своей ИТ-инфраструктуры, минимизировав зависимость от иностранного программного обеспечения. «Поэтапная смена базовой операционной системы Microsoft Windows на Linux обеспечит нашей компании надежность и безопасность», – отметил Александр Михеев.