Опытные образцы Ми-28УБ "Ночной охотник" прошли госиспытания



Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ

Источник: russianhelicopters.aero Учебно-боевой вертолет Ми-28УБИсточник: russianhelicopters.aero

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Новейшая модификация вертолетов Ми-28УБ "Ночной охотник" начнет поступать в войска с 2017 года, сообщил журналистам начальник боевой подготовки армейской авиации ВКС РФ генерал-майор Олег Чесноков.

"В настоящее время опытные образцы вертолета с двойным управлением Ми-28УБ с положительными результатами прошли государственные испытания и, начиная с 2017 года, запланирована их поставка в части армейской авиации", - сказал генерал.

О. Чесноков пояснил, что сначала Ми-28УБ поступят в 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке, а затем пойдут в строевые авиачасти ВКС РФ.

"Опыт эксплуатации вертолетов Ми-28Н показал необходимость выпуска вертолетов данного типа с двойным управлением, и сейчас летчики и преподаватели Торжокского центра уже прошли переучивание на данную модификацию", - добавил он.