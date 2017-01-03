Опытные образцы Ми-28УБ "Ночной охотник" прошли госиспытания
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки
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Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ
Источник: russianhelicopters.aero
Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Новейшая модификация вертолетов Ми-28УБ "Ночной охотник" начнет поступать в войска с 2017 года, сообщил журналистам начальник боевой подготовки армейской авиации ВКС РФ генерал-майор Олег Чесноков.
"В настоящее время опытные образцы вертолета с двойным управлением Ми-28УБ с положительными результатами прошли государственные испытания и, начиная с 2017 года, запланирована их поставка в части армейской авиации", - сказал генерал.
О. Чесноков пояснил, что сначала Ми-28УБ поступят в 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке, а затем пойдут в строевые авиачасти ВКС РФ.
"Опыт эксплуатации вертолетов Ми-28Н показал необходимость выпуска вертолетов данного типа с двойным управлением, и сейчас летчики и преподаватели Торжокского центра уже прошли переучивание на данную модификацию", - добавил он.
03.01.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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