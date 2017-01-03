Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин внес изменения в положение о прохождении военной службы и дисциплинарный устав ВС РФ

04.01.2017 ИТАР-ТАСС 53 0
0
Понравилась новость?
 0
Сергей Шойгу и Владимир Путин
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин (слева направо) во время военного парада на Красной площади
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Уточняется срок на перезаключение контракта, дополняется перечень ограничений для присвоения очередного воинского звания, а также изменения касаются вопросов восстановления в звании и должности

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положение о порядке прохождения военной службы и в дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поправки касаются целого ряда вопросов. В частности, уточняется срок, который отводится военнослужащим на перезаключение контракта. "Для заключения нового контракта военнослужащий, у которого заканчивается срок действующего контракта, не менее чем за четыре месяца до истечения его срока подает рапорт должностному лицу, которое вправе заключать с ним новый контракт (в прежней редакции говорилось, что рапорт нужно подать до окончания срока предыдущего контракта - прим. ТАСС)", - сказано в новой редакции положения о порядке прохождения военной службы.

Изменения также дополняют перечень ограничений для присвоения очередного воинского звания, а также касаются вопросов восстановления в звании и должности.

Кроме того, президент внес поправки в дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ. Они уточняют перечень грубых дисциплинарных проступков. Теперь, в частности, к ним относятся умышленная порча или утрата по небрежности служебного удостоверения и нарушение порядка выезда из РФ.

Указ вступает в силу со дня подписания. Полный его текст размещен на сайте kremlin.ru.

03.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.01 23:58
  • 23
Экранопланам – быть!
  • 03.01 23:17
  • 1
Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия -- МО КНР
  • 03.01 22:31
  • 67
Часовых на вышках заменят тепловизоры
  • 03.01 21:57
  • 3033
Оценка Советского периода в истории России.
  • 03.01 21:34
  • 14
Десант будущего
  • 03.01 21:25
  • 16
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 03.01 21:11
  • 3
Армия РФ в 2017 году получит опытную партию новых легких пулеметов РПК-16
  • 03.01 21:09
  • 4
Новые ракеты и самолеты: что произошло в ОПК России в 2016 году
  • 03.01 21:06
  • 94
Удобные «зеленые человечки»
  • 03.01 20:43
  • 1
Бронемашину "Тайфун-К" заметили в Сирии
  • 03.01 20:28
  • 2
WorldSkills - вызов существующей системе образования
  • 03.01 20:13
  • 2
Сухопутные войска РФ получили около 3 тыс. образцов вооружения и техники в 2016 году
  • 03.01 19:16
  • 18
Поднять этот вес
  • 03.01 19:15
  • 2
Гонка вооружений, в которой РФ не будет участвовать (Stratfor, США)
  • 03.01 18:55
  • 2
В ВВС США рассказали, как F-35 готовится к противостоянию российской ПРО
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  