Путин внес изменения в положение о прохождении военной службы и дисциплинарный устав ВС РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин (слева направо) во время военного парада на Красной площади
Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Уточняется срок на перезаключение контракта, дополняется перечень ограничений для присвоения очередного воинского звания, а также изменения касаются вопросов восстановления в звании и должности
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в положение о порядке прохождения военной службы и в дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Поправки касаются целого ряда вопросов. В частности, уточняется срок, который отводится военнослужащим на перезаключение контракта. "Для заключения нового контракта военнослужащий, у которого заканчивается срок действующего контракта, не менее чем за четыре месяца до истечения его срока подает рапорт должностному лицу, которое вправе заключать с ним новый контракт (в прежней редакции говорилось, что рапорт нужно подать до окончания срока предыдущего контракта - прим. ТАСС)", - сказано в новой редакции положения о порядке прохождения военной службы.
Изменения также дополняют перечень ограничений для присвоения очередного воинского звания, а также касаются вопросов восстановления в звании и должности.
Кроме того, президент внес поправки в дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ. Они уточняют перечень грубых дисциплинарных проступков. Теперь, в частности, к ним относятся умышленная порча или утрата по небрежности служебного удостоверения и нарушение порядка выезда из РФ.
Указ вступает в силу со дня подписания. Полный его текст размещен на сайте kremlin.ru.
03.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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