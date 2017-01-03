Войска радиоэлектронной борьбы ЦВО провели больше учений, чем за 2015 год
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Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Состояние и перспективы ОПК
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Комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2"
Источник: http://rosinform.ru/
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) провели в 2016 году более 50 учений – в полтора раза больше, чем в 2015, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ЦВО.
"Специалисты радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в 2016 году приняли участие в более чем 50 тактических учениях различного уровня, что на 50 процентов больше, чем в прошлом", — говорится в сообщении.
Тактико-специальные учения проводились на полигонах в Бурятии, Свердловской, Саратовской, Оренбургской и Кемеровской областях и Таджикистане. В полевых условиях были использованы новейшие комплексы РЭБ "Москва", "Красуха", "Мурманск".
Были отработаны вопросы ведения радиоразведки, создания помеховой обстановки для прикрытия колонн войск от высокоточного оружия, подавления линий связи и управления условного противника.
03.01.2017
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