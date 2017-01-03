Российские военные гидрографы научатся работать с "Крабиком"



Специалисты-гидрографы ВМФ России

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Специалисты-гидрографы ВМФ РоссииИсточник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Комплекс создан для решения задач геодезического обеспечения в реальном времени при выполнении морских гидрографических исследований, инженерно-технических работ на шельфах морей

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Специалисты гидрографических служб ВМФ России приступили к освоению нового радиогеодезического комплекса "Крабик-БМ". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Гидрографы изучают комплекс на базе АО "НПП Радиосвязь" в Красноярске. Обучение носит практическую направленность, что позволит специалистам овладеть навыками, необходимыми для грамотной и безаварийной эксплуатации радиогеодезического комплекса при выполнении навигационно-гидрографического обеспечения действий сил и подразделений Военно-морского флота", - сказали в военном ведомстве.

"Крабик-БМ" решает задачи геодезического обеспечения в реальном времени при выполнении морских гидрографических исследований, инженерно-технических работ на шельфах морей и прилегающих к суше акваториях, а также повышает эффективность гидрографических работ. Комплекс является опорной геодезической системой для радиотехнических средств формирования единого навигационного поля.