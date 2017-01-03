Российские военные гидрографы научатся работать с "Крабиком"
|
Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Новые разработки, Флот + Состояние и перспективы ОПК
|
Специалисты-гидрографы ВМФ России
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Комплекс создан для решения задач геодезического обеспечения в реальном времени при выполнении морских гидрографических исследований, инженерно-технических работ на шельфах морей
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Специалисты гидрографических служб ВМФ России приступили к освоению нового радиогеодезического комплекса "Крабик-БМ". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Гидрографы изучают комплекс на базе АО "НПП Радиосвязь" в Красноярске. Обучение носит практическую направленность, что позволит специалистам овладеть навыками, необходимыми для грамотной и безаварийной эксплуатации радиогеодезического комплекса при выполнении навигационно-гидрографического обеспечения действий сил и подразделений Военно-морского флота", - сказали в военном ведомстве.
"Крабик-БМ" решает задачи геодезического обеспечения в реальном времени при выполнении морских гидрографических исследований, инженерно-технических работ на шельфах морей и прилегающих к суше акваториях, а также повышает эффективность гидрографических работ. Комплекс является опорной геодезической системой для радиотехнических средств формирования единого навигационного поля.
03.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.01.2017 Владимир Лепин: "Возрождено производство РСЗО для Военно-морского флота"
04.01.2017 Алексей Криворучко: мы ожидаем увеличение годовой выручки почти в два раза - до 16 млрд рублей
04.01.2017 «Вертолеты России» подвели итоги года
04.01.2017 Первый «стелс»-корвет Мьянмы
04.01.2017 Оборонный комитет Совета Федерации проведет заседание в Калининграде
04.01.2017 В Литве сосчитали вылеты ВВС НАТО для сопровождения российских самолетов
04.01.2017 Войска радиоэлектронной борьбы ЦВО провели больше учений, чем за 2015 год
04.01.2017 Авиация ВКС России налетала более 340 тыс. часов за 2016 год