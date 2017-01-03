Сдан ледокол "Новороссийск"



Дизель-электрический ледокол проекта 21900М (ЛК-16) «Новороссийск» на Неве в Санкт-Петербурге перед передачей заказчику. 25.12.2016

Источник: С.М. Ганин / bastion-karpenko.ru Дизель-электрический ледокол проекта 21900М (ЛК-16) «Новороссийск» на Неве в Санкт-Петербурге перед передачей заказчику. 25.12.2016Источник: С.М. Ганин / bastion-karpenko.ru

26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подписания приёмного акта дизель-электрического ледокола проекта 21900М (ЛК-16) «Новороссийск», построенного ПАО "Выборгский судостроительный завод" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация" - ОСК). Это третий и последний ледокол проекта 21900М, построенный по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России.

Головной ледокол проекта 21900М (ЛК-16) «Владивосток» постройки Выборгского судостроительного завода был сдан предприятием Федеральному агентству морского и речного транспорта России 9 октября 2015 года, а второй ледокол «Мурманск», построенный Выборгским судостроительным заводом в кооперации с финской верфью Arctech Helsinki Shipyard, был сдан 25 декабря 2015 года. Ледоколы данного типа, являющиеся самыми мощными неатомными ледоколами в России (16 МВт), эксплуатируются ФГУП «Росморпорт» - ледокол «Владивосток» на Балтийском море, а «Мурманск» - на Севере. «Новороссийск» будет использоваться в Северо-Западном бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт» на акватории Балтийского моря в зимний период и в арктических морях в летне-осенний период.

Контракты на постройку трех ледоколов проекта 21900М (ЛК-16) общей стоимостью 12,29 млрд рублей были подписаны Федеральным агентством морского и речного транспорта России с ОСК 2 декабря 2011 года, заказчиком-застройщиком выступало ФГУП «Росморпорт». Генеральным подрядчиком по постройке все трех ледоколов выступало ПАО "Выборгский судостроительный завод", которое само должно было построить два ледокола полностью, а третий - в кооперации с финской судостроительной верфью Arctech Helsinki Shipyard (100% акций которой принадлежат ОСК). Следует отметить, что строительство серии ледоколов этого проекта велось Выборгским заводом фактически в убыток и завод систематически требовал дополнительного финансирования этого строительства.

Головной ледокол «Владивосток» (строительный номер 230) был заложен в Выборге 17 октября 2012 года, спущен там на воду 29 апреля 2014 года и передан на заводские ходовые испытания (ЗХИ) 12 октября 2015 года. Второй построенный на Выборгском судостроительном заводе ледокол «Новороссийск» (строительный номер 231) был заложен там 12 декабря 2012 года, спущен на воду 29 октября 2015 года и вышел на ЗХИ 4 декабря 2016 года. В целом «Новороссийск» был сдан с опозданием более чем на год по отношению к контрактным срокам.

Ледокол «Мурманск» (строительный номер 509) строился на финской верфи Arctech Helsinki Shipyard в Хельсинки «под ключ». Изготовление секций и блоков корпуса выполнялось на Выборгском заводе и в Клайпеде с последующей доставкой в Хельсинки. Ледокол «Мурманск» был формально заложен на Выборгском судостроительном заводе 26 декабря 2012 года, спуск судна в эллинге на воду (всплытие в строящемся сухом доке эллинга) и церемония имянаречения ледокола были произведены на Arctech Helsinki Shipyard 25 марта 2015 года, а выведен из эллинга финской верфи ледокол был 7 апреля 2015 года. ЗХИ ледокола были начаты 29 ноября 2015 года.

Технический проект 21900М разработан АО "Центральное конструкторское бюро "Балтсудопроект", которое является подразделением ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (до осени 2012 года - Центральный научно-исследовательский институт имени академика А.Н.Крылова).

Проект 21900М (ЛК-16) является модернизацией ледокола проекта 21900, технический и частично рабочий проекты которого также были выполнены ЦКБ "Балтсудопроект". По проекту 21900 на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге для ФГУП "Росморпорт" были построены два ледокола "Москва" и "Санкт-Петербург", переданные в эксплуатацию в 2008-2009 годах.