Авиация ВКС России налетала более 340 тыс. часов за 2016 год



Истребитель Су-35С

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив Истребитель Су-35СИсточник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Кроме того, за 2016 год в рамках перевооружения ВКС было поставлено более 350 единиц вооружения, военной и специальной техники

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Авиационные части Воздушно-космических сил (ВКС) РФ завершили прошлый год с налетом более 340 тыс. часов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"В ходе подготовки объединений, соединений и частей ВКС налет составил более 340 тысяч часов, выполнено около 30 тысяч бомбометаний и пусков авиационных ракет, более 650 самолетовылетов для обеспечения деятельности войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в объединениях и соединениях ВКС за прошедший год было проведено более 50 мероприятий оперативной и боевой подготовки, основными из которых стали учения с командованиями дальней и военно-транспортной авиации.

За 2016 год в рамках перевооружения ВКС было поставлено более 350 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М, Ми-8АМТШ, зенитные ракетные комплексы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", а также различные радиолокационные станции.

Прошлый год стал первым полноценным годом функционирования ВКС, которые были созданы в 2015 году и включили в себя три рода войск: военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны, космические войска.