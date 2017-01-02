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Алжир получил первую партию Су-30 по новому контракту

03.01.2017 Lenta.ru 25 0
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Су-30МКИ(А)
Один из построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" для ВВС Алжира по контракту 2015 года истребителей Су-30МКИ(А)
Источник: Алексей Коршунов / russianplanes.net

Алжир получил первые восемь истребителей Су-30МКИ(А) по контракту 2015 года на поставку 14 машин этого типа, сообщает российский военный блог bmpd. Самолеты, построенные на Иркутском авиационном заводе, были доставлены в Алжир четырьмя рейсами самолетов Ан-124 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр". Шесть остальных машин будут переданы в течение года.

Как отмечает bmpd, третий по счету контракт на поставку ВВС Алжира многофункциональных истребителей Су-30МКИ(А) был заключен АО "Рособоронэкспорт" в апреле 2015 года. Ранее Алжир по двум контрактам получил 44 истребителя Су-30МКИ(А). В том числе 28 самолетов по контракту 2006 года на сумму 1,5 миллиарда долларов, поставленных в 2007-2009 годах, и 16 самолетов по контракту 2009 года на сумму порядка 900 миллионов долларов (реализация опциона по контракту от 2006 года), которые были поставлены в 2011-2012 годах.

Всего в 2016 году Иркутский авиационный завод изготовил 29 истребителей семейства Су-30. В это количество входит 21 самолет Су-30СМ, в том числе 12 для ВКС России, из которых два до конца года не были переданы заказчику, семь для Морской авиации ВМФ России, два для Казахстана, а так же восемь Су-30МКИ(А) для Алжира.

Первый самолет из новой партии истребителей для Алжира поднялся в воздух 10 ноября 2016 года.

02.01.2017
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Алжир
Казахстан
Россия
Продукция
Ан-124
Су-30
Су-30МК
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