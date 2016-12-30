"Рейтеон" продолжит производство "Томагавков"
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Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Рынки и сотрудничество
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Тактическая КР Tactical Tomahawk (TACTOM),
Источник: www.asdnews.com
Компания Raytheon (Тусон, Аризона) получила контракт на производство по твердо фиксированной цене на сумму 303,7 млн долл США 214 крылатых ракет Tomahawk Block IV системы вертикального пуска для ВМС США и Великобритании.
Tomahawk Block IV имеет дальность стрельбы примерно 1000 статутных миль (statute miles), запускается с подводных лодок для поражения высокозащищенных целей. В боевых действиях было использовано более 2000 "Томагавков", более 500 было израсходовано во время летных испытаний и учебных стрельб. КР версии Block IV состоят на вооружении АПЛ таких типов как американские Los Angeles, Virginia, Ohio и британские Astute и Trafalgar.
30.12.2016
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