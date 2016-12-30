Бразилия получит "Гарпуны" новой версии
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AGM-84L HARPOON Block II
Источник: militaryparitet.com
Бразилия планирует закупить в США 12 ПКР Harpoon Block II для вооружения базовых патрульных самолетов P-3AM Orion ВВС (FAB - Força Aérea Brasileira).
Ракеты будут поставляется компанией Boeing. Вооруженные этими ракетами "Орионы" смогут более эффективно патрулировать морские пространства (продолжительность полета самолета составляет более 16 часов). ВВС страны располагают парком из девяти самолетов этого типа.
ПКР Harpoon Block II оснащена инерциальной навигационной системой от семейства высокоточного оружия JDAM (Joint Direct Attack Munition), бортовым компьютером и приемником GPS от КР SLAM-ER (Standoff Land Attack Missile-Expanded Response).
30.12.2016
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