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Бразилия получит "Гарпуны" новой версии

03.01.2017 Военный паритет 32 0
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AGM-84L
AGM-84L HARPOON Block II
Источник: militaryparitet.com

Бразилия планирует закупить в США 12 ПКР Harpoon Block II для вооружения базовых патрульных самолетов P-3AM Orion ВВС (FAB - Força Aérea Brasileira).

Ракеты будут поставляется компанией Boeing. Вооруженные этими ракетами "Орионы" смогут более эффективно патрулировать морские пространства (продолжительность полета самолета составляет более 16 часов). ВВС страны располагают парком из девяти самолетов этого типа.

ПКР Harpoon Block II оснащена инерциальной навигационной системой от семейства высокоточного оружия JDAM (Joint Direct Attack Munition), бортовым компьютером и приемником GPS от КР SLAM-ER (Standoff Land Attack Missile-Expanded Response).

30.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
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Страны
Бразилия
США
Продукция
Harpoon ПКР
P-3 Orion
Компании
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Проекты
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