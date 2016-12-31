Тайвань создает свою УВП



Тайваньские ЗРК Sky Bow III («Небесный лук») Тайваньские ЗРК Sky Bow III («Небесный лук»)

Тайвань продолжает успешные испытания ЗРК "Небесный лук-3".

Китайская академия наук (Тайвань) провела испытания установки вертикального пуска этого ЗРК на южной части базы Цзюйпень.

Источники сообщают, что в настоящее время Тайвань ведет переговоры с США по поставке двух комплектов УВП Мк41 с последующим правом на лицензионное производство. Данная система ждет разрешения на экспорт со стороны американских властей. Одновременно Тайвань ведет разработку собственной УВП, так как нет никакой гарантии того, что может быть получено право на поставку Мк41.