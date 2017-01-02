Истребители пятого поколения - лучший ответ на вызовы в АТР
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Глобальная безопасность
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F-22 Raptor ВВС США осуществляет полет над облаками во время учений RED FLAG-Аляска 14 двадцатого августа 2014-го года на авиабазе Эилсон, Аляска. (Фото старшего сержанта Джима Ароаса (Jim Araos), ВВС США)
Источник: strategypage.com
Глава Тихоокеанского командования ВВС США генерал Терренс О'Шогнесси (Terrence O'Shaughnessy) заявил, что американские военные авиаторы должны быть готовы в любой момент ответить на вызовы в этом регионе.
По его мнению, Азиатско-Тихоокеанский регион может стать центром нового мирового военного кризиса, и США будет необходимо наращивать здесь потенциал превосходства в воздухе. "С увеличением китайской напористости, полетов российских дальних бомбардировщиков и северокорейских провокаций этот театр (военных действий) становится все более сложным", заявил генерал.
Одним из способов опережения возникающих угроз является размещение истребителей пятого поколения. "Хотя мы будем модернизировать наш парк истребителей F-22, активно летающих в этом регионе, мы дополнительно должны задействовать в АТР истребители F-35", сказал он. Кроме того, свой вклад в эту стратегию будут вносить и страны-союзники, которые в скором времени получат F-35 на своих авиабазах. Пилоты ВВС Австралии и Японии уже летают на этих самолетах на территории США, Южная Корея получит их в 2018 году.
На Аляске будут дислоцированы две эскадрильи F-35 ВВС США, которые будут взаимодействовать с F-22, которые также размещены и на Гавайях.
02.01.2017
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