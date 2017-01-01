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М1. Широкие беспилотные горизонты

03.01.2017 Военный паритет 22 0
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Американский танк M1A2
Американский танк M1A2 с усиленной защитой днища
Источник: www.militaryparitet.com

C середины 2017 года армия США на полигоне Форт-Беннинг начнет проводить эксперименты с танками М1 "Абрамс", которые должны будут управлять наземными беспилотниками, сообщает китайский источник.

В настоящее время ударные вертолеты "Апач" управляют беспилотниками, и почему бы экипажам танков не использовать наземные самоходные роботы впереди себя, минимизируя степени риска, существенно повышая ситуационную осведомленность и огневую мощь? Отмечается, что в данном направлении первым шагом может стать оснащение М1 автоматом заряжания, а высвободившегося заряжающего переквалифицировать в оператора беспилотников.


Автомат заряжания FASTDRAW
Источник: militaryparitet.com

Автомат заряжания FASTDRAW
Источник: militaryparitet.com


Автомат заряжания FASTDRAW с высокой эффективностью и надежностью уже был проверен в танке, но до сих пор это оборудование серийно не изготавливалось. Скорострельность составляет 12 выстр/мин., заряжание возможно и при угле возвышения/наклона пушки в 10 град.


На втором этапе будут проведены работы по управлению экипажем танка беспилотных БТР М113. Отмечается, что создание полуавтономных боевых наземных роботов (дистанционное управление) ведется полным ходом во многих странах мира, в 2035 году возможно появление полностью автономных боевых роботов самого разного назначения, возможно, и танков. На этом фоне предусматривается проведение экспериментов с беспилотной версией танка М1.

01.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
AH-64A Apache
Ml Abrams

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