Следующий пуск легкой "Ангары" могут перенести на 2018 год
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Ракета-носитель «Ангара»
Источник: neftegaz.ru
Ранее сообщалось о планируемых поставках ракеты семейства "Ангара" для нужд Минобороны РФ
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пуск легкой версии ракеты-носителя "Ангара" может состояться в 2017 году, при этом не исключен его перенос на 2018 год, говорится на сайте телестудии Роскосмоса.
Согласно информации с сайта, в планах на 2017 год указан пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк. В то же время указывается, что пуск может быть перенесен на 2018 год.
Ранее глава Центра имени Хруничева Андрей Калиновский сообщил журналистам, что в 2017 году ожидается поставка ракеты семейства "Ангара" для нужд Минобороны. Он не уточнил, будет ли это легкая или тяжелая ракета.
"Ангара" - новое поколение ракет-носителей на основе универсального ракетного модуля с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 1,5 до 25 тонн.
Пока было проведено только два запуска: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара- А5" - в декабре 2014 года. Очередной пуск ракеты этого семейства намечался на конец 2016 года.
Первый запуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный, согласно проекту Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, состоится в 2019 году. Кроме того, сообщалось, что Роскосмос создаст ракету-носитель повышенной грузоподъемности с водородной ступенью "Ангара- А5В" и пилотируемый вариант ракеты - "Ангару-А5П".
30.12.2016
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