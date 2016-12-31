Минобороны следит за выполнением госзаказов через веб-камеры на заводах
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Гос. регулирование и финансирование
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Национальный центр управления обороной РФ
Источник: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ/ТАСС
Национальный центр управления обороной также имеет возможность отслеживать связанные с госзаказами банковские операции
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Национальный центр управления обороной (НЦОУ) наблюдает за процессом и сроками выполнения госзаказов при помощи веб-камер, установленных на заводах их обеспечивающих, а также имеет возможность отслеживать связанные с ними банковские операции.
"Сложно, непросто, но кто платит деньги, тот заказывает музыку. Это наш заказ, мы за это платим деньги и хотим знать и понимать, что нам делается и как нам делается, выполняются ли, соблюдаются ли сроки, - сказал Шойгу в документальном фильме "Равнение на центр", показанном 30 декабря в эфире телеканала "Россия 24", в ответ на вопрос о реакции заводов на внедрение веб-камер.
"Видим по всей банковской системе, и эта программа здесь тоже есть, куда и когда поступили какие-либо средства по всей кооперации, потому что это же не одно предприятие делает лодку или самолет", - добавил министр.
31.12.2016
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