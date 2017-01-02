Корабли Балтийского флота в 2016 году совершили семь дальних походов
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © Виталий Невар/ТАСС
Российские корабли впервые в новейшей истории флота зашли в порты Кубы и Тринидада и Тобаго
КАЛИНИНГРАД, 2 января. /ТАСС/. Семь дальних походов совершили корабли Балтийского флота в минувшем году, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.
"В течение 2016 года отряды кораблей Балтийского флота, выполняя задачи дальних походов, боевых служб и межфлотских переходов, побывали в Индийском и Атлантическом океанах, совершив семь дальних походов. Моряки-балтийцы совершили плановые заходы в порты Испании, Греции, Султаната Оман, Мальты, Кипра и Джибути. Наши корабли впервые в новейшей истории флота зашли в порты Республик Куба и Тринидад и Тобаго", - перечислил он.
Мартов напомнил, что в настоящее время корабли и суда Балтийского флота несут боевую вахту Средиземном море и Северной Атлантике.
02.01.2017
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