Корабли Балтийского флота в 2016 году совершили семь дальних походов



Источник: © Виталий Невар/ТАСС Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Российские корабли впервые в новейшей истории флота зашли в порты Кубы и Тринидада и Тобаго

КАЛИНИНГРАД, 2 января. /ТАСС/. Семь дальних походов совершили корабли Балтийского флота в минувшем году, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

"В течение 2016 года отряды кораблей Балтийского флота, выполняя задачи дальних походов, боевых служб и межфлотских переходов, побывали в Индийском и Атлантическом океанах, совершив семь дальних походов. Моряки-балтийцы совершили плановые заходы в порты Испании, Греции, Султаната Оман, Мальты, Кипра и Джибути. Наши корабли впервые в новейшей истории флота зашли в порты Республик Куба и Тринидад и Тобаго", - перечислил он.

Мартов напомнил, что в настоящее время корабли и суда Балтийского флота несут боевую вахту Средиземном море и Северной Атлантике.